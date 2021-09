Confindustria, Phonomy: ‘Well Tracy’. PM: ‘Desafio pós-crescimento do governo’ – Economia

“O crescimento está à nossa frente, combinado com uma queda acentuada no PIB registrado no ano passado. Em 2020, a economia italiana encolheu 8,9%, uma das recessões mais profundas da Europa. – é um desafio para todo o sistema de produção e parceiros da comunidade , disse o primeiro-ministro Mario Draghi na Assembleia da Confederação.

“O governo prevê que teremos um crescimento de cerca de 6% nos próximos dias este ano, em comparação com 4,5% na primavera”, disse Drake.

“Para garantir a sustentabilidade da recuperação, devemos primeiro prevenir outras epidemias significativas – acrescentou o primeiro-ministro – que o governo está trabalhando arduamente para evitar novos fechamentos.

A Confederação acredita que o primeiro-ministro Mario Draghi “continuará sua experiência atual por muito tempo”. E avisa: “Os partidos devem vetar e decidir sobre a próxima decisão do Executivo, sem atacar a sincronização do governo, e ser eleitos pela Rainha”. Repressão “e” de seres humanos em potencial “,” eterna procrastinação “,” chute o mais longe possível “as reformas devem ser feitas agora. Bonomie alerta, há um” risco de escorregar “. Para os empresários “Este é um caminho profundamente equivocado do jogo. O perigo das bandeiras. O consenso temporário é” aqueles que pensam que este governo está desatualizado “.

Fenômeno cita a trilha

O primeiro longo elogio durou mais de um minuto ao primeiro-ministro Mario Draghi, quando o presidente da Conflo Industria, Carlo Bonomi, o mencionou durante seu discurso no Fórum de Empreendedorismo. Em seguida, outros aplausos calorosos durante o discurso dedicando a longa aprovação do primeiro-ministro. O presidente do conselho sentou-se na primeira fila e mais de mil empresários reuniram-se no Palaceto dello Sport, no distrito de Ur, em Roma, com um sorriso no rosto. (Na alça).

‘É hora da Itália fazer as escolhas certas’

“É hora de fazer a escolha de mudar. De fazer as escolhas certas para fazer crescer a Itália no mundo. Para entender qual ponte é a mais difícil da vida que você tem que cruzar, qual ponte queimar, porque mudar é certamente difícil, mas não perigoso para a Itália, isto é, ele cita uma frase de Bebe Vayo, que se define como a heroína da paixão e do desejo do esforço: “Deixe que te digam que isso é impossível, mostre a todos que você consegue. “

‘Reformas agora, nada de flerte sem cera’

Agora é preciso fazer reformas para “escorregar nos riscos”. Para os empresários, “o perigoso jogo da bandeira do consenso temporário é o caminho profundamente errado”. A Confindustria “se opõe a todos os que querem obstruir o processo de reforma”; “Em vez de pensar na segurança dos cidadãos e dos trabalhadores, para quem flerta que não há cera, para quem acha que este governo está desatualizado.”

‘Sindicatos, fazemos um verdadeiro negócio pela Itália’

“Pelo menos vamos fazer um acordo real com a Itália”: Bonomi dirige-se a Cgil, Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri “diretamente aos líderes” da plataforma de montagem. Luigi, Maricio, Pierre Palo, não começamos a lutar, temos uma grande tarefa em comum. Diante dos atrasos da Itália e dos colapsos sociais cada vez mais graves, o trabalho e os negócios continuam sendo um grande desafio: Bonomi aponta três “exemplos definitivos” de acordos iniciais e “ferramentas não políticas” para criar acordos juntos: segurança no trabalho, políticas ativas e um trabalho brilhante.

O governo renuncia a receita do IVA sobre energia

“Estamos interessados ​​em entender como o governo está tentando evitar que esses aumentos se transformem em uma mesada para as famílias italianas”, diz o chefe da Confindustria, que destaca o problema do aumento de bens desde a mineração até metais e commodities. Preços vertiginosos da energia. “É óbvio que a melhor solução temporária para nós é o governo reduzir sua receita massiva de IVA e impostos especiais de consumo, que afetam a energia e os combustíveis”, disse ele.