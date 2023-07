Ronaldo: ‘A Europa está a perder qualidade, a Serie A está morta antes de mim’ Tiros disparados contra Messi e MLS | Primeira página

Cristiano Ronaldo não voltará à Europa. O anúncio foi feito pelo craque portuguêsAl-Nasser Depois de uma derrota feia no amistoso contra o Celta de Vigo (5 a 0), com direito a críticas sobre Mundo antigo E a Itália e um Conheça o novo jogador do Inter Miami, Lionel Messi: “A Europa é uma porta completamente fechada, tenho 38 anos e meio. Acho que a Europa perdeu muita qualidade. O único campeonato que é melhor para mim do que todos os outros é a Premier League. La Liga não é tão forte quanto na Bundesliga. Tenho certeza que nunca mais jogarei na Europa, e a Saudi Pro League é muito melhor que a MLS“.

Itália -“Até a Serie A, quando vim para a Juventus, era uma liga morta e depois ficou mais jovem. Há muito interesse para onde Cristiano vai: aconteceu na Arábia também, me sinto 100% pioneiro e acredito que outros campeões virão em breve. Me criticaram por ter vindo para a Arábia Saudita, e agora? Eu abri o caminho, todos os soldados estão vindo para cá … “.

Arábia Saudita – “A competição árabe vai ser muito competitiva. Eu disse que dentro de três anos ela vai se tornar competitiva, mas se continuar nesse ritmo nos próximos meses, facilmente superará os campeonatos turco e holandês. Os jogadores que vêm não são como isso. Descrito pelo presidente da União Europeia. Jota e Ruben Neves são jogadores jovens.”