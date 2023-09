Portugal leva tudo. Uma vitória imaculada no Campeonato Europeu sub-19 terminou com apenas uma vitória. Já tinham derrotado a bicampeã Espanha na fase de grupos, com Portugal a vencer por 6-2 na final, na Žatika Arena, em Porec. Não se deixe enganar pelo resultado: Canelas Rojita (Novo técnico da Espanha substitui Fede Vidal, que foi afastado por problemas de saúde) vendeu sua vida antes da abdicação.

Comece o choque – Espanha 2 a 0 na frente nem aos 6 minutos, dois gols com 1’12 “de diferença. Sempre com salsa. Amém recolhe uma bola solta que chuta na trave e segue um passo em falso lateral para dobrar com outro chute de longa distância.

Lúcio típico – O regular Lúcio Jr. cuidará disso, Estrela masculina da Euro 2023 Sub-19 (mvp do torneio), para liderar a recuperação portuguesa: uma pérola de cobrança de falta que imediatamente reabriu o jogo, uma assistência confortável de Andriy logo após o apito duplo, e foi 2-2 à medida que íamos para o intervalo. Os portugueses chegaram à vantagem na segunda parte através de um autogolo de Salas. A Espanha está cheia de mais erros E pela quarta vez Tomas Collazo converteu um lance livre. Canelas tenta com a carta do desespero, mas o 5vs4 espanhol não adianta: Lúcio e Pedro Santos novamente fixam o placar em 6 a 2. Depois de duas vitórias em outros tantos eventos, a Espanha Sub-19 cedeu o trono europeu ao campeão mundial e do Velho Continente, Portugal. Agora experimente tudo.