Três pessoas ficaram feridas, uma mãe e duas crianças

Um Acidente anterior Dentro Social ao vivoO carro desviou e bateu em um carro pequeno que vinha da pista oposta, carregando uma mãe com dois filhos: o mais novo, uma menina, está em tratamento no hospital, mas não corre perigo.

Vida. No vídeo você pode ver a Audi correndo na estrada provincial de Santa Cecília, não muito longe de Alatri. Província de FrosinoneUma van azul e depois um Ford Pass azul: a batida de um rapper americano ao fundo Samiliano Krayzie toca sua versão de Bone’s Ridin’. Das janelas, das casas e do campo entre a zona de Texina na zona de Frosinone e o centro da cidade (conhecido nas notícias policiais do jovem Thomas Brick), corre cada vez mais rápido: sinal de uma corrida Audi. De repente, há uma curva para a direita e o Audi faz uma curva cada vez mais ampla: está na faixa oposta e um Nissan Qashqai preto vem na direção oposta. Um segundo depois a tela é coberta por airbags que explodem, e a música é abafada pelos gritos de uma mulher no outro carro: “Ligue para o papai! Ligue para o papai!”Ele então se vira para uma garotinha que está soluçando: “Amor, como vai você, amor.”