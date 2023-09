Mourinho sob ataque: Isto é o que está acontecendo

Rumores contra o selecionador de Portugal continuam a ser criticados pela sua atuação

No meio do intervalo nacionais Estamos constantemente debatendo o que há de errado com a maioria das equipes Uma liga. Os treinadores acabam no banco dos réus porque priorizam vitórias e derrotas.

José Mourinho Ele esperava deixar de lado os demônios da temporada passada, como a fraca capacidade de manter a bola e finalizar, e começar bem, mas teria notado nos primeiros três jogos – duas derrotas contra Milan e Verona e um excelente empate contra a Salernitana – que muitas coisas estavam erradas.

Também aponta para o fato de que Um ótimo, não disse uma palavra à imprensa após a derrota para o Milan. O silêncio ensurdecedor só foi interrompido nas redes sociais pela ausência de jogadores de futebol em Trigoria. Entre jogadores lesionados e saídas para as seleções nacionais, Portugal prepara-se para os próximos desafios com sete jogadores.

O próximo desafio Roma-Empoli Será considerada uma espécie de final, já que os Giallorossi – apesar de estarmos na largada – não podem perder pontos pelo caminho.

Roma, Mourinho criticou (mais uma vez)

A crítica faz parte do jogo e ele digeriu muita coisa nos seus anos em Roma, onde sempre ouve esse salto de qualidade. Roma A par das restantes equipas que lutam pelo Scudetto. Objectivos ambiciosos, mas ainda haverá trabalho a fazer em Roma, especialmente do ponto de vista mental e psicológico, bem como ao nível da implementação. Nesse sentido, os fãs esperam uma explosão definitiva desse casal Lukaku-DybalaNo papel no topo da classe.

Mas uma grande parte da torcida, que sente que confia nos muitos troféus que Mau conquistou desde que começou como técnico, acha esse passado opressivo demais para ser gerenciado. E embora possa ser considerado um vencedor, há quem o considere um treinador que, tal como um jornalista, esteve durante anos longe das manchetes nacionais. Fúrio Focolares. PARA Rádio RádioEle falou claramente sobre Mourinho É um “Um ciclista de Paris-Roubaix“Mas o que”Ele não é um grande treinador em grandes corridas“.

Resumindo, segundo muitos, é um grande treinador, mas nos últimos anos tem lutado para se firmar nos campeonatos que participou, quase sempre acabando nas garras das críticas.