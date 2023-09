Uma decisão que empolgou a todos

Além dos gols e das assistências, Cristiano Ronaldo tomou uma decisão muito importante em relação ao terremoto que atingiu todo o Marrocos.

A sessão de mercado do verão passado foi certamente marcada por uma chuva de milhões de eurosArábia Saudita. lá Liga Profissional SauditaNa verdade, conseguiram captar jogadores talentosos como Neymar, Marcelo Brozovic, Kalidou Koulibaly, Firmino, Mane e Serge Milinkovic-Savic.

No entanto, houve certamente um precedente para esta reviravolta no futebol mundial Cristiano Ronaldo. Aliás, o campeão português transferiu-se em Janeiro para a Saudi Pro League, onde jogaAl-Nasser.

O próprio ex-jogador da Juventus durante seu campo de treinamento atualmente PortugalEle sublinhou que foi o primeiro a ir a um clube e jogar Arábia Saudita: “Eu te contei há seis meses e pensei que todo mundo me lesse.” No entanto, enquanto aguarda o jogo da próxima segunda-feira entre a sua selecção de Portugal e o Luxemburgo, o nome Cristiano Ronaldo O terrível terremoto que ocorreu está se aproximando a esta hora Marrocos.

Hotel de luxo de Cristiano Ronaldo em Marraquexe acolhe refugiados do terramoto que abalou Marrocos: aqui estão todos os detalhes

Hotel Ex-jogador da Juve Marraquexeou o Pestana CR7, Foi convertido de um hotel de luxo em abrigo para vítimas do terremoto. A confirmação disso também foi evidência Irene Seixas, Cidadão espanhol reside MarrocosAos microfones oficiais da ‘RTVE’: “Os voos foram tomados de assalto e tivemos que gastar até mil euros para partir o mais rápido possível”.

Irene Seixas Em seguida, continuou o seu discurso aos meios de comunicação espanhóis: “O mesmo se aplica aos hotéis. Conseguimos um quarto no hotel próprio. Cristiano Ronaldo. Depois de dormir na rua a noite toda, disseram que poderíamos sair às sete da manhã.

Hotel de luxo Cristiano RonaldoFelizmente, não foi afectado pelo violento terramoto que abalou todo o país. Marrocos, considerando o actual número dramático de mais de mil vítimas. A árvore portuguesa, equipada com todas as comodidades possíveis, acolherá assim as vítimas desta tragédia.