Um batedor de carteira foi atingido em Roma, incluindo uma mulher entre os bandidos. Vítima: “Agora estou denunciando”

DesligadoRinaldo Frignani

Um indiano preso por roubo está agora fora de Roma por ordem do juiz, mas para escapar da vingança. Verão de 2023, outros episódios de espancamentos: dois ladrões espancados no Panteão e em Ostia (ela era menor);

Um menino vestido de rosa salta de uma maxi scooter, a joga no chão e se joga com outros cinco contra uma caneca, ordenando-lhe repetidamente que se ajoelhe e peça desculpas. A equipe também conta com um especialista em MMA (artes marciais mistas). Uma coleção de artes marciais tragicamente populares Porque serviram para matar Willy Montero Duarte há três anos em Colifero: ele tenta desferir dois chutes giratórios e um soco no homem, mas parece querer errar de propósito. Ele então o salva da ira de outro “executor”, que o substitui por um indiano de 36 anos, Arshdeep Singh, um imigrante ilegal, que esteve brevemente na Itália, desconhecido do banco de dados da polícia.

Um pacote de capacetes para motociclistas

Uma cena que atravessa Ugento e Manfredonia – outra cena depois de um ladrão no restaurante Pantheon em Roma neste verão e de um menor em Ostia ser pego assaltando um apartamento – Foi filmado por um morador em um celular (Comentando da janela o que viu, preocupado com o destino do carro da filha, atrás do qual o jovem de 36 anos tentou refugiar-se) Tornou-se imediatamente viral na Internet, dividido entre opiniões a favor da justiça (85% para acolher as Favelas) e contra o assassinato do criminoso (centenas no Facebook e Há poucos minutos, os autores do ataque fugiram E agora procurados: têm entre 18 e 35 anos e são conhecidos pelas forças da ordem. Uma mulher é filmada prendendo a caneca na parede com um capacete. Em seguida, procuram um menino estrangeiro de capacete e outros três desaparecidos no bairro.