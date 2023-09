Inter, Djaló depois do Darmian? Ausilio tentará zerar | Primeira página

Isso já aconteceu em outras ocasiões, e ao longo do tempo o Inter mostrou que algumas intenções de troca permanecem as mesmas após várias sessões. Foi o caso de Durham e Povard, mas a questão pode repetir-se com o futebolista português Thiago Jalo, que já quer trazer Ausilio para Milão este ano (Já falamos sobre isso em maio), Se o azar não atrapalhasse, o zagueiro foi paralisado por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior da perna direita.. Uma parada que pode realmente prepará-lo para o futebol que conta no final da temporada, o Inter mal pode esperar por ele, com Skriniar e Pissek correndo. Não esse ano.

Oportunidade – Em vez disso, no próximo verão, Djalò (se não renovar) se libertará do Lille. As conversas entre as partes nunca foram interrompidas, aliás, já em janeiro o menino poderá estar livre para assinar por um novo clube e o Inter certamente está entre eles. A turma de 2000, em transferência gratuita em junho de 2024, será uma perspectiva muito tentadora para o clube Viale della Liberazione. O contrato de Matteo Darmian expira. Jallow é um dos nomes que ficam no caderno e o Inter estará pronto caso decida começar do zero.