Centro-direita, discordo. E a liga insiste: pela terceira vez

Não há almoço entre líderes. Nada de cimeira Meloni-Salvini-Dajani. De qualquer forma, não sobre as próximas regiões: Uma reunião no Palazzo Sigi Foi, mas em Questões internacionais E assim por diante'Imigração. Mas – e este é um ponto que está no centro das interacções dos partidos de centro-direita – não há fumo negro na competição regional. O problema permanece.

Resumidamente: A liga não queria desistir da Sardenha Para a nomeação Christian Solinas, seu governador cessante. Mas a ampulheta está vazia: amanhã Fratelli d'Italia dará um evento público ao prefeito de Cagliari, Paulo DrusoComo seu candidato para as regiões.

Resumidamente, Foi de parede a parede. A menos que haja garantias unânimes de que “o centro-direita encontrará a solução certa”. a quem Giovanni Doncelli Adiciona este brilho: «Vamos encontrar a solução para o candidato Truzzu».

À noite, com ligação desde Palermo, onde ocorreu o julgamento Procedimento de braços abertos, Matteo Salvini Ele não comentou o cabo de guerra em curso com Paulo del Tebio. Mas confirma que não estará no Europeu: «Sou ministro das Infraestruturas e dos Transportes, secretário da Liga» e na Liga «há muitas mulheres e homens mais inteligentes do que eu, e para ganhar confiança. .

Pela manhã, quando acontece a “não cimeira”, a liga joga outra carta. O Secretário da Liga de Veneza é apresentado como o primeiro signatário Alberto StefaniProjeto de lei para estender os dois primeiros O número de decretos é três Em sucessão aos Chefes de Regiões. A missão é “dar aos cidadãos a liberdade de escolher quem querem que os represente, em linha com o sistema democrático que distingue o nosso país”. Para os salvinianos, era uma forma Proteja o Vêneto em 2025Fratelli d'Italia (abs. Lucas Zaya) não vou desistir. Os membros da Liga do Norte proibiram categoricamente que alguém fosse lido na proposta “Compensação” entre o Terceiro Mandato e a Sardenha. O projeto foi anunciado, mas nenhum acordo foi alcançado entre os aliados. Fratelli d'Italia não comenta e deixa transparecer a sua frieza. Enquanto Forza é da Itália Antonio Tajani Ele já havia lembrado que “os mandatos são limitados nas maiores democracias como os Estados Unidos”. Entre outras coisas, a proposta da Liga do Norte prevê que a Lei se aplique a “ordens após eleições realizadas após a data de entrada em vigor das Leis de Procedimento Territorial”. Resumindo: para qualquer presidente já eleito, está aberta a oportunidade para três novos mandatos. READ Vittoria de Guimaraes vs Portimoness: Predição e Sequências

É preciso dizer que muitos membros da Liga do Norte não estavam convencidos da possibilidade de um acordo para trocar a Sardenha por uma terceira ordem de governadores. Avançar. Muitos acreditam que o apoio a Solinas não pode durar muito: “Não podemos quebrar tudo como candidatos na Sardenha, onde não temos números”. Números recordados pelos membros da Liga do Norte: 6,5% da lista nas últimas eleições, juntamente com o Partido de Acção da Sardenha. Entre outras coisas, a preocupação expressa em sussurros era que o Psd'Az, do qual Solinas é secretário, pudesse decidir concorrer sozinho. É claro que o governador ligou hoje às 17 horas para a liderança do partido da Sardenha, que nos últimos dias protestou publicamente contra a mesa regional que elegeu os drusos.

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”