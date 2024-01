Roma, horror Sanchez: nova lesão para os portugueses

LESÃO DE SANCHEZ – Renado Sanches não teve sossego, pois sofreu outra lesão ontem durante sua aventura na capital, que já chegou aos créditos finais.

Depois da despedida oficial no final da sessão de transferências de inverno de ontem, se você pensar em Thiago Pinto, não pode deixar de considerar a experiência de Renato Giallorossi. Sánchez. O médio português, que chegou por empréstimo do PSG no verão, não poderia ser uma verdadeira opção para Mourinho, sobretudo pelos muitos problemas físicos que o atormentaram nos últimos meses. Roma. Porém, como muitas vezes acontece, o pior nunca acaba, por isso diz-se que o jogador nascido em 1997 enfrenta uma nova lesão, que o deixará afastado durante os próximos dias, à espera de perceber melhor o seu estado e tempo de recuperação.

De acordo com informações coletadas pela redação do Horário de BrasíliaRenato hoje Sánchez Ele não teria participado dos treinos com os companheiros no Centro Esportivo Trigoria. O médio português teria mesmo reportado ontem outra lesão, nomeadamente o choque da torção no tornozelo esquerdo. O tempo de recuperação do ex-jogador do PSG é atualmente desconhecido, mas não se pode descartar que este problema físico possa pôr fim à aventura do nascido em 1997 com a camisa do PSG. Roma.



