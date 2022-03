Temperatura novamente da primavera, então mude tudo. A data é »ILMETEO.it

Clima: A temperatura volta da primavera, então tudo muda. A data é

Temperaturas são esperadas para os próximos diasAinda Temperatura A partir de Mola Na Itália Ao longo dos próximos dias, graças ao forte campo de alta pressão que há muito vive no nosso país. De facto, a época de floração iniciou-se sob o signo de um clima muito temperado, sendo o clima dessa época ainda superior à média, o que foi certamente acentuado pelo inverno anterior, muito frugal em termos de frescura.

O que devemos esperar na frente Temperatura Nos próximos dias?

Embora haja algum constrangimento na frente Previsão do tempo A mudança climática continuará a ser desenfreada em todo o país, em detrimento do campo anticiclônico mais amplo. Mola Pelo menos até terça-feira 29 Especialmente no norte, durante o dia, as colunas de mercúrio continuam a cruzar o limiar. 20ºC À noite, porém, pode ser muito frio.

Dê uma olhada mais longe e, em vez disso, aqui está metade Semana que vem Mudar tudo! E há um Encontro: Data. A partir de quarta-feira, 30, do oeste, um turbilhão Pressão baixa A maior parte do país está pronta para o agravamento geral do tempo. Retornar Nuvens E Chuva Esta seria a oportunidade perfeita para ver os termômetros retornarem a valores de atualização definidos e, acima de tudo, ao calendário.

Um declínio muito definido certamente registraria um declínio no norte Temperatura Dados os valores mais altos destes dias seria altamente marcado. Mas para dar um pequeno passo atrás, na frente climática, faremos isso no centro também.

Paradoxalmente, apenas no sul Temperatura Espera-se que eles aumentem temporariamente, pois o clima deve piorar e atrair correntes de ar quente que atingirão inicialmente o sul. Nessas áreas, ondas de calor são esperadas nos próximos dias de qualquer maneira.

Em suma, se tudo estiver confirmado, este calor extremo da primavera nos dias de hoje permitirá um ambiente climático mais dinâmico, com o advento dos clássicos altos e baixos Mola.