George Clooney pode ser o novo dono do Derby County. Esta é uma bomba realizada por um tablóide britânico O sol, De acordo com o qual o ator e diretor americano pretende capturar o clube inglês que acabou na recepção devido a grandes dificuldades econômicas. É um clube famoso que venceu a Premier League duas vezes nos anos 70 e venceu a semifinal do Troféu dos Campeões, depois foi eliminado pelo Juwall. No entanto, devido a problemas econômicos recentes, a equipe de Rooney sofreu uma penalidade de 21 pontos. Atualmente, aliás, o clube é o último do campeonato com 25 pontos, apesar de ser 46 vencedores em campo, além do limite defensivo. No entanto, para renovar a sorte de Derby County, George Clooney pode vir, muitas vezes na vanguarda de sua batalha como ativista junto com os fracos. ator americano Ele mora em Berkshire com sua esposa Amal e está interessado na equipe graças ao colega Jack O’Connell, nascido e criado em Derby e fã dos grandes Rams.