Renovação de Leo, tempo joga a favor do Milan: dentro ou fora de janeiro | Primeira página

Mais nomeado no Milan e presença, ainda que extravagante, na sua seleção. Parece um paradoxo, mas é a dupla carreira futebolística de Rafael Leo, o talento português finalmente se destacou com a camisa rossoneri na última temporada, onde muitas vezes fez a diferença nas pontas e com seus gols, sendo surpreendentemente eleito o melhor jogador da Série A. Leo, sem dúvida aos 23 anos. , foi ponto constante do Milan de Pioli, que conquistou o Scudetto graças a ele. Como seleccionador de Portugal há algumas dúvidas sobre o seu valor a nível internacional Fernando Santos Na Copa do Mundo do Catar, ele foi mantido no banco e não em campo. O tempo definitivamente joga a seu favor, pois Pioli sempre repete que Leo tem muito espaço para melhorar, destacando a importância de seu desenvolvimento em termos de continuidade e mentalidade.

O tempo está passando rápido para todos e deve jogar a favor do MilanMuito investido nele quando lhe pagou 23 milhões em 2019, garantindo-lhe um salário líquido de 1,4 milhões por temporada até 30 de junho de 2024. Embora muito se fale sobre a possibilidade de renovação do contrato, a condição é necessária. Com o Milan, que lhe oferecia 6 milhões por temporada, ele estava disposto a subir para 7. Ainda não houve acordo. Maldini anunciou que encerraria as negociações antes da Copa do Mundo, mas isso não aconteceu. Agora, apesar de Leo não ser titular na seleção, Ao final do evento é justo perguntar quanto valeuAté agora, ele marcou dois gols fora do banco e pode custar caro para o atacante rossoneri se Portugal chegar às semifinais ou vencer sua primeira Copa do Mundo.

É fácil imaginar Chelsea Mais interessado nele, ainda mais se ele perder ZiyechComo resultado, aumente as demandas de seu advogado. Não é tão fácil imaginar que Leo renovará imediatamente seu contrato com o Milan após seu retorno ao Milanello.. É verdade que até agora tem divulgado mensagens tranquilizadoras, deixando claro que quer ficar no Milan, mas depois de um precedente sensacional. Cassie Há um ano, nas Olimpíadas, ele declarou “revista“Ele terá assinado uma renovação de contrato após seu retorno à Itália, e é justo dizer que há alguma confusão. Não importa como a Copa do Mundo de Portugal termine, Por isso, o Milan deve fazer uma espécie de ultimato ao jogador e aos que o representamPorque não pode correr o risco de o perder a custo zero num ano, como já aconteceu com vários Donnarumma, Calhanoglu, Kessi e Romagnoli.

O mercado de inverno fecha no final de janeiro e esse deve ser o prazo. Dentro ou fora, então. Leo assinou a renovação ou o Milan tem o direito e a obrigação de vendê-lo por um preço mais alto.. Porque ninguém é inevitávelComo ele provou indiretamente Mignon, e Leo não teve uma atitude indiferente muitas vezes, parou depois de marcar um gol e, acima de tudo, sem diferença nas partidas mais importantes da Liga dos Campeões, veja o confronto duplo com o Chelsea. Na verdade, um verdadeiro campeão está sempre em seu próprio clube e seleção. e seu companheiro GiroudUm homem que pode ensinar a todos sobre a importância da continuidade e da mentalidade, prova isso a algumas dezenas de metros de Leo na Copa do Mundo. É por isso que o tempo joga a favor do Milan, que nesta fase tem mais a ganhar do que a perder. Porque Leo fica ou o parabeniza em troca de um belo pacote de milhões de euros ou libras. Sonhando com a chegada de Ziyech para desafiá-lo no sábado, no Catar.