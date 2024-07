Tempestade de chuva e vento em Varese, queda de árvores e inundação de estradas. O Lago Como transborda

aceno Mau tempo, Sexta-feira de manhã, pico Lombardia: Áreas especialmente afetadas Varis E como (Uma tempestade atingiu depois das 10h Milão: chuva forte e vento, por alguns minutos). área Varis Na madrugada, ela é atacada pelo verdadeiro Tempestade Aquilo é Árvores foram arrancadas e inundadas Torna ainda mais difícil Transporte ferroviário. Uma forte tempestade atingiu a cidade Por volta das 5h30. Um menino, um Gazzada SchiannoEle viu Uma grande árvore caiu na estrada Diante de seus olhos, antes de passar com o carro, ele postou um vídeo no YouTube: “Ele desabou na minha frente, meu coração está na boca…”.

PARA Varis Cidade, alguma cobertura Telhados em chapa metálica Eles acabaram temporariamente nas ferrovias parando os trens, Em momentos diferentes as ruas restos da cidade enchente No centro histórico e no bairro de Masnago, e Dezenas de árvores caíramEm alguns casos, carros estacionados demais.

O município de Varese chamou isso de “devido à violência Mau tempo Durante esse tempo muitas árvores caíram Foram fechadas as seguintes ruas: Curosa, Verdi, Timão e Merano, Conca d’Oro e Sabotino.. É melhor seguir caminhos alternativos e dar o máximo foco hoje.” Problemas graves para o tráfego normal na Vulcanna State RoadCom a vegetação bloqueando o trânsito, Na estrada provincial de Malnate a Caggiolo, Fronteira do estado.

Eu sou Dezenas de bombeiros intervieram para limpar a vegetação das estradas e casas inundadas. Desde a meia-noite as leituras das unidades de controle do Centro Geofísico da Frente Alpina falam Cerca de 50 milímetros de chuva caíramUma média horária de mais de 16 milímetros.

Na estrada Luino-Calrate-Milão Galhos que caíram nos trilhos danificaram a ferrovia entre as estações Ternate-Varano Borghi e Mornago Cimbro. Inconvenientes também Malpensa-Varese-Mendrisio-Como Para galhos caídos e Porto Ceresio-Variez-Collarete Devido a problemas entre as estações Induno Olona e Varese. READ Casa de Chá Jeju de Álvaro Chisa e Carlos Castanheira

PARA como, A Piazza Cavour está completamente inundada. Estradas ficaram alagadas desde a manhã de sexta-feira Toda a área em frente ao interminável canteiro de obras de anteparas, Apesar do estabelecimento de proibições móveis nos últimos dias.

Os efeitos no trânsito são graves. A beira do lago está fechada ao trânsito Da Piazza Matteotti para quem vem por Torno e via Cairoli para quem vem de Rosselli. Todos os veículos e veículos de transporte público foram desviados.

O lago fica perto da comporta, Mas a água sai principalmente Bueiros na área da Piazza Cavour e a área agora está submersa. Adiciona uma complicação Massas de detritos e madeira Depois das chuvas anteriores, já ocupa o lago de Como há vários dias.

Danos também foram relatados em outras partes da província na manhã de sexta-feira. Em Vale Indelvi Algo aconteceu Deslizamento de terra entre San Fedele e Pelliopendência Grama Um foi aberto Um buraco na rua. Estradas obstruídas por árvores caídas Valmoria, Laino e Fallopio, Juntamente com dezenas de pedidos de intervenção dos bombeiros. Também existem problemas Vá para Cernobbio para uma cachoeira na estrada.

A tempestade da manhã de sexta-feira causou grandes danos Página de Lario em Lecco. A estrada está fechada Bellagio A Deslizamento de terra Estrada Provincial 583, Elevação Lario Olival. Pedras e lama na aldeia de Limonda. A linha ferroviária Lecco-Drano está bloqueada Para a central descarrilada, não muito longe da estação de Lierna: infra-estruturas danificadas, atrasos de até 140 minutos e quatro comboios cancelados. Dezenas de bombeiros intervieram: pendência Lecco Ciclo difícil ao atravessar passagens subterrâneas e cidades inundadas. Inconvenientes e filas ao longo da estrada Provincial 72 Ele flui pelas cidades à beira do lago devido a um muro que desabou na área de Pino, em Varenna. Os bombeiros intervieram com 4 veículos (um caminhão-tanque NBCR de primeira partida e um veículo off-road oficial) devido a um deslizamento de terra entre Mandello e Alseo devido a um grande vazamento de gás.

Polícia local e técnicos de gás no local(Contribuição de Bárbara Gerosa) READ Beto Betuncal, Nose for Power e Nose: O primeiro striker mais cobiçado aqui

