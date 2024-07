“Foi lançado um importante sinal de crescimento”

CASIER (TREVISO) – Cam Spa, empresa Made in Italy e líder em soluções integradas destinadas à automação, controlo e segurança de ambientes residenciais, públicos e corporativos, adquiriu em junho a empresa portuguesa Motorline. Desenvolve e fabrica uma ampla gama de sistemas de automação para residências, fábricas e controle de veículos. A Motorline, com um volume de negócios que ronda os 30 milhões de euros, está no mercado há 38 anos e conta com uma rede de 1.600 parceiros em todo o mundo. A operação visa fortalecer ainda mais a posição da Gam no setor de automação, ampliando o portfólio de produtos e as oportunidades de negócios. “Com a aquisição da Motorline – o Presidente e CEO da Cam Andrea Menuzzo – introduz um importante sinal de crescimento e consolidação no negócio da Cam Automation. A política de crescimento externo do grupo visa a melhoria das marcas adquiridas e o seu potencial, e um modelo de negócio em torno do mundo com uma forte aposta na internacionalização. Disponibiliza o know-how técnico e a organização da equipa”.

Empresa

Cam é uma marca de referência global em soluções técnicas e automações de alta qualidade, casas inteligentes, controlo de acessos e segurança, e sistemas de estacionamento capazes de melhorar a vida das pessoas que os utilizam, e produtos para trabalho profissional. Com mais de 50 anos de história e uma experiência ainda maior nas empresas que hoje fazem parte, o grupo fundado por Paulo Menuso, hoje presidente da holding, tem sede em Dosan de Casier, na província. Treviso possui 10 fábricas na Itália, França, Espanha, Inglaterra, Turquia e Brasil. Andrea Menuso, filho do fundador, é Presidente e CEO da Game Spa. A empresa conta com mais de 2.200 colaboradores, lidera o mercado com mais de 25 filiais e 40 armazéns em todo o mundo e opera com uma visão consolidada e global em mais de 110 países graças a parceiros e distribuidores comerciais. Em 2023 registou um volume de negócios de 309 milhões de euros.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

O Gazetino