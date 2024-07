Messina Tenaro e Irmã Rosália condenadas a 14 anos por associação mafiosa e recebimento de bens roubados

A irmã de Matteo Messina Tenaro, Rosalia, foi condenada a 14 anos de prisão. Associação mafiosa e recebimento de bens roubados. A decisão foi decidida pela magistrada de Palermo, Clelia Maltese, no final da audiência desta manhã, num breve julgamento contra os acusados. Segundo os investigadores, a mulher ajudou seu irmão a escapar da captura durante anos, gerenciando a rede de transmissão “pizzini”, permitindo que o chefe de Castelvetrano (Trapani) mantivesse laços com os homens de sua gangue enquanto esteve foragido. No dia 29 de março passado, apoiado pelos promotores públicos Gianluca De Leo e Pierangelo Padova, foi solicitada a pena de 20 anos de prisão.

Acusação

Rosália Messina recebeu o dinheiro Prender prisão Em março de 2023, poucas semanas depois, seu irmão “Matteo” foi surpreendido e preso pelos ROS Carabinieri, em colaboração com o GIS, na Clínica La Maddalena de Palermo, onde havia ido fazer uma sessão de quimioterapia. Das investigações coordenadas pelo promotor Mauricio De Lucia, pelo deputado Paolo Guido e pelos deputados Padova e De Leo, descobriu-se que a mulher administrava o “dinheiro” e as comunicações do empregador. Neste caso, teria facilitado a troca de “pizzini” (pedaços de papel, versão notas) entre o chefe da máfia de Castelvetrano e os seus associados durante quase trinta anos de clandestinidade.

“Picino” que levou à prisão de Matteo Messina Tenaro

É um obrigado “Pissino”Em 16 de janeiro de 2023, Rosalia Messina captura o último Corleonesi escondido na perna de uma cadeira na casa de Tenaro. ROS Carabinieri entrou na casa da mulher para colocar alguns bichos e encontrou vários bilhetes contendo algumas informações sobre a saúde de seu irmão que sofria de câncer há algum tempo. Assim, as investigações levaram à prisão primeiro do chefe da máfia e depois da sua irmã.

Quem é Rosália Messina Tenaro?

irmã Matteo Messina era mais velho que Tenaro, Rosalia era casada com Filippo Guattaro, irmão de Giuseppe, chefe da máfia de Brancaccio, que foi preso na chamada “pena de prisão perpétua branca” depois de cumprir 14 anos pela associação mafiosa.



O mesmo destino para seu filho Francesco, que cumpre pena de 16 anos de prisão pela máfia. Ela ajudou o tio (legalmente) enquanto a filha dele, Lorenza Guttadaro, era advogada criminal.