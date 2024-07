CAME adquire a portuguesa Motorline para crescer na automação – economia e finanças

(Téléfora) – veioEmpresa italiana atuante na área de soluções integradas destinadas à automação, controle e segurança de ambientes residenciais, públicos e corporativos Concluída a aquisição da empresa portuguesa Motorline Desenvolve e fabrica uma ampla gama de sistemas de automação para residências, fábricas e controle de veículos.

Motorline, com A Um volume de negócios de cerca de 30 milhões Euros, está no mercado há 38 anos e conta com uma rede de 1.600 parceiros em todo o mundo. A operação visa fortalecer ainda mais a posição da CAME no setor de automação, ampliando o portfólio de produtos e oportunidades de negócios, lemos em nota.

CAME, que tem sede em Dosson di Casier (Treviso) e 10 fábricas na Itália e no exterior, fechou em 2023 Volume de negócios foi de 309 milhões de euros.

“Com aquisição da Motorline – Comentários CEO Andrea Menuzzo – CAME apresenta um sinal chave de crescimento e consolidação no negócio de automação. A política de crescimento externo do Grupo visa desenvolver as marcas adquiridas e o seu potencial, e disponibilizar em todo o mundo o know-how técnico e a organização de um grupo com um modelo de negócio fortemente apostado na internacionalização”.