Les, Diretor Desportivo Trincera apresenta Casper: “Um dos melhores do Campeonato Português”

Estêvão TrincheiraDS do Lecce apresentou Gialonda em conferência de imprensa Casper. Comprado ao defesa-central angolano Estrella Amadora por dois milhões de euros.

Trinchera oferece Gaspar.

“Ele é uma pedra angular da seleção angolana, foi excelente no Campeonato Português. Também se destacou na Taça das Nações Africanas. Acreditamos que ele pode nos dar uma boa mão. Ele assinou um contrato de três anos. Ele foi visto por outros clubes por mais dois anos e estamos muito felizes por ele ter escolhido o Leg.

Casper se apresenta. Por que você escolheu Lecce?

“Tive muito tempo para decidir. Escolhi Leg por causa de sua história. Assisti a muitos jogos de futebol italiano. A Série A é uma das melhores ligas do mundo.”

Você quer jogar 3 ou 4?

“Adapto-me às necessidades do treinador, aos tipos de jogos, aos adversários. No clube joguei muitas vezes em 3 ou 5, com a selecção angolana joguei em 4. Adapto-me ao que me pedem. “

Você está pronto para mudar seu signo do zodíaco?

“Neste momento tenho que me preparar para atingir a melhor forma. Não estou pensando em mais nada. Tenho que trabalhar com quem está ao meu lado. Meus companheiros vão lutar comigo.”

O que o impressionou nestes primeiros dias na Itália?

“Senti muito carinho do povo de Lecce no pouco tempo que tive. Tive que aprender italiano bem o suficiente para entendê-lo melhor. Como estudei esse idioma na escola, conversei muito com meus colegas franceses. .”

Em quais jogadores você se inspira?

“Já muito jovem admirava muito o Sergio Ramos e o Thiago Silva. Admiro-os muito pela qualidade e vontade de trabalhar apesar da idade.”

