Telefonema de madrugada. E ele estava pronto para outra fuga

Confuso, agitado, mas ainda determinado a desaparecer. Giacomo Bozzoli Ele trocou a Espanha pela Itália, pensando que sua casa seria o último lugar onde a polícia iria procurá-lo. Tendo cometido um erro, ele teve que ser pego. Por volta das cinco e meia da manhã de quinta-feira, ele contatou uma pessoa muito próxima, cujo telefone constava da lista de dezenas de aparelhos sob vigilância. O número dele está chegando interrompido, acontece que ele conecta uma célula na região da brecha. Provas de que ele voltou são posteriormente confirmadas pelas câmeras: recomeçam à tarde Casulos A incursão começa pouco depois, perto da sua villa em Soiano.

Queijo e Coca-Cola

Encontraram o empresário, condenado à prisão perpétua pelo assassinato do tio Mario em 2015, escondido em uma cômoda embaixo da cama, dificultando a busca. 50 mil euros em dinheiro. Pronto para continuar sua vida como fugitivo se conseguir escapar da captura. latas Coca-Cola e o resto do queijo, a geladeira estava abastecida com alimentos e bebidas. A hipótese de que o homem, procurado em toda a Europa, teve a audácia de ir às compras, é que alguém comprou a mercadoria para ele. No entanto, os investigadores disseram que a casa estava infestada de insetos e relataram movimentos e ruídos estranhos. Na manhã de quinta-feira, quando foi levado o número atribuído a Bozzoli, os Carabinieri colocaram sob vigilância todos os bens da família, incluindo as fábricas, e reforçaram a vigilância na casa do pai, onde a sua companheira Antonella Colossi se dirigiu à casa do sogro. Um filho de 9 anos e uma moradia no Soiano. A primeira busca matinal aqui não teve sucesso, mas depois de algumas horas não teve sucesso. Resta saber se os 50 mil euros que ele guardava na bolsa eram dinheiro que sobrou das suas aventuras entre França e Espanha, ou mais. Estoque Para a segunda viagem. Bozzoli certamente se abraçou filho Após a decisão do Supremo Tribunal, ele rompeu com Marbella em 1º de julho. “Mas ele não teve nenhum contato com a menina nos últimos dias”, garantem os investigadores. É seu plano fugir de casa, na esperança de se juntar à família, ainda que brevemente? Ou ele pode encontrar o apoio certo e compartilhá-lo com alguém.

a testemunha

Na noite seguinte, assim que entrou na prisão, Bozzoli perguntou pela primeira vez: “Como posso ver o meu filho? Quais são os procedimentos para vê-lo imediatamente? Após a sua captura, ele conversou longamente com o chefe do Ministério Público de Brescia. Francesco Breit. A entrevista ocorreu na villa antes da mudança para a cela. “Ele declarou sua inocência e me disse que havia enviado uma carta ao meu escritório para considerar a reconsideração da sentença”, relata Breit. Numa carta que afirma ter enviado, mas que ainda não chegou, Bozzoli menciona um nome. “De uma testemunha austríaca que me absolve do homicídio”, afirma o empresário. Uma revelação singular, considerando que não a mencionou em três etapas. Sugere-se também que os 4.500 euros encontrados na casa de Giuseppe Girardini, fundidor do seu tio, falecido após a morte do patrão, tenham vindo de um banco austríaco. Na Áustria, os Bozzolis tinham contas correntes para movimentar produtos de ferro para o exterior. O empresário foi transferido ontem para Bolt, tendo a sobrelotação da prisão de Brescia, onde passou a primeira noite sob custódia, considerada inadequada para a sua condição de penitente.

