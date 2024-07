Catanzaro, sonho desvanece-se Pedro Mendes: avançado de Portugal em Modena

O sonho de ver Pedro Mendes vestir a camisa do Catanzaro está se esvaindo. O avançado português, alvo de transferência do clube Giallorossi, irá para Modena, numa das transferências mais notáveis ​​do mercado de transferências da Série B.

Negócios complexos e demandas excessivas

A operação que levou Mendes a Catanzaro sempre foi complicada. As reclamações de Ascoli, titular do seu cartão, são barradas. O clube de Marche avaliou o jogador com uma quantia significativa, que acabou sendo paga pelo Modena. As duas empresas chegaram a acordo para uma transferência no valor de 2 milhões de euros mais bónusUm investimento substancial para garantir a atuação de um dos atacantes mais promissores da Série B.

Um alvo perdido

Catanzaro está de olho em Pedro Mendes, visto como a melhor peça para fortalecer o departamento ofensivo. As qualidades, capacidade de finalização e presença física do avançado nascido em 1999 representarão uma mais-valia para a equipa. no entanto, As negociações tornaram-se imediatamente complicadas e as esperanças de trazer Mendes para a Calábria desvaneceram-se com o tempo.

Escolha de Módena

O Modena mostrou que tem determinação e recursos para fechar o negócio, garantindo um atacante valioso que pode fazer a diferença no Campeonato de Cadetes.. Pedro Mendes, com a sua técnica e instinto de golo, é muito aguardado pelos adeptos do Modena, prontos para o receber como novo pilar do ataque.

Perspectivas para Catanzaro

Para Catanzaro, é hora de encontrar as alternativas certas para fortalecer o elenco. A administração deve trabalhar arduamente para identificar outros perfis que possam contribuir para os objectivos sazonais do clube. Neste sentido, o caminho mais prático é o caminho que leva a Pittarello del Cittadella.

A transferência de Mendes para Modena é a prova de que o mercado pode trazer surpresas até ao último minuto e que as negociações são muitas vezes influenciadas por muitos factores. Para Catanzaro, a busca continua, com o objetivo de construir um elenco sólido e ambicioso para a próxima temporada.