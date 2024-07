“Houve um expurgo no ritual que poderia ter sido revoltante. Homicídio culposo? Não, foi um acidente.”

“Estamos chocados com o que aconteceu. Mas não entendemos a teoria do assassinato.” Após a morte de Alex Marangan, de 25 anos, o curandero colombiano e músico convidado do encontro xamânico na Abadia de Vidor, Johnny Benawitz e Sebastian Castillos, falam pela primeira vez e contam sua versão da noite entre 28 e 29 de junho . Um barman de Marcone (Veneza) desapareceu durante um ritual. Eles fazem isso por meio de seu advogado, o espanhol Òscar Palet Santandreu, especializado na defesa de representantes da tradição xamânica e de casos relacionados ao uso ritual da ayahuasca. Quando os Carabinieri chegaram a Vidor, na manhã do dia 29 de junho, os dois colombianos, que não haviam sido entrevistados e interrogados, já haviam partido. Alex foi encontrado sem vida às margens do rio Piau no dia 2 de julho.