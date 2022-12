Forcella, briga de Natal do clã decapitada evitada: “foguete na comida”

Eles queriam deixar Nápoles e a Itália. Eles tinham boas razões: além de possíveis prisões, havia perigo Secondigliano é um dos chefes da aliança Libertado da prisão, ele inicia um ambiente tenso com clãs rivais: talvez quebrando o equilíbrio construído pela reconciliação, boa vizinhança ou divisão de lucros ilícitos.

Esse é o pano de fundo para a prisão de terça-feira à noite Michele Mazzarella, 38, de um parente de 51 anos Ciro Mussarela (Filhos de Vincenzo e Gennaro Mazzarella respectivamente) e seu principal Salvatore Barile. Capturado pela primeira vez em BIsa, ele tinha uma passagem para um país estrangeiro no bolso; Os outros dois suspeitos foram presos na área de Gas Nuevo e perto da Piazza Mercado, onde vinham ditando a lei há algum tempo – segundo as acusações – impondo fraudes em todos os setores da economia da cidade. Sob sua esfera de influência, Madalena, Ducesca, distrito do Mercado, Rettifilo e além. No centro da pressão extorsiva, até o motor económico mais potente dos últimos anos: restauração, receção turística, alimentação, tudo em torno do renascimento do centro histórico nos últimos anos.

O trabalho dos Carabinieri e Policiais Aeronáuticos do Departamento de Operações foi decisivo na investigação conduzida pelas procuradoras Celeste Carrano, Antonella Fratello, Simona Rossi sob a coordenação da procuradora Rosa Volpe. Após décadas de trégua, uma blitz cirúrgica em Nápoles interrompeu a possibilidade de uma nova luta. Entre duas potências da Camorra: a aliança Segandigliano e as famílias Mozzarella. Como se sabe, de fato, enquanto os líderes dos dois cartéis foram detidos por algum tempo, os dois grupos criminosos realmente separaram os becos, prédios, praças e tráfico criminoso. Em algum momento, graças a muita estratégia diplomática, Ciro Mazzarella (junto com sua prima Michele e seu sócio Salvatore Barile) negociou um pacto de não agressão com a aliança Secantigliano. Um clima que possibilitava o compartilhamento do produto da fraude e do entorpecente, quando aparentemente havia proximidade territorial entre os dois grupos. Agora o clima da cidade vai mudar. Corria-se o risco de grandes publicações, de sujeitos motivados a restabelecer sua liderança naquela parte do centro histórico – recorde-se – formas específicas de mobilidade econômica.

Basta contemplar uma separação temporária fora de Nápoles ou mesmo no exterior, onde os três líderes dos Mazzarellas mantêm contatos e relacionamentos. Segundo os arquivos, Michele Mazzarella é aguardado pelos juízes nos próximos dias Tribunal de Fiscalização, que corre o risco de apertar as precauções, foi resolvido no verão passado após uma série de reclamações (ele deixou Nápoles sem informar o oficial de justiça). Seu primo Ciro e seu parceiro Baril têm muitos motivos para pensar em uma separação. Reservas e estratégias nas próximas horas perante o juiz de primeira instância do Tribunal de Nápoles na verificação da detenção (considerando o risco de fuga na premissa). Os três suspeitos, que foram defendidos pelos advogados criminais Leopoldo Peron, Antonio Rizzo e Sergio Lino Mora, puderam dar sua versão dos fatos após a leitura da denúncia.

Mas, além do perigo de fuga, quais são as alegações da promotoria? Associação Camorra e fraude, as investigações são baseadas no período de 2020 a 2022, pelo menos segundo os investigadores, estamos falando de uma conspiração de extorsão generalizada e recente. Por meio de seus afiliados, eles teriam imposto dinheiro de proteção contra todas as formas de comércio, desde as barracas legais de Maddalena até o sistema econômico legal que é atacado por muitos turistas em Nápoles atualmente. Uma blitz oportuna e eficaz, evitou um confronto direto entre os dois cartéis – trinta anos depois – enraizada na sombra de uma cidade que, fiel à sua própria história, almeja adquirir um negócio internacional. Muito valioso.