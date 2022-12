Se Vlahovic sair no verão, Gonçalo Ramos, do Benfica, pode estar interessado

lá Juventus Ele pode ter que vender alguns jogadores e Dusan na campanha de transferências do próximo verão Vlakovich Será um dos mais pedidos do exterior. Se o centroavante sérvio estiver de fora, Juve pode recorrer a Konkalo Ramos, O avançado do Benfica e da seleção de Portugal marcou um “hat-trick” frente à Suíça nos oitavos-de-final do Mundial.

Juventus: Dusan Vlahovic pode sair no verão, Gonçalo Ramos entre possíveis substitutos

lá Juventus Nas sessões subsequentes mercado de câmbio Ele pode ter que desistir de algumas peças valiosas de seu time antes de comprar novos jogadores.

Os nomes de Daniel estarão entre os indicados como candidatos elegíveis para deixar Cantinaza no início de janeiro. Rugani E Weston McKenney.

No verão, alguns rumores falaram sobre o possível interesse da Premier League por Tusan Vlakovich. A sua saída por nada menos que 70 milhões vai permitir ao clube reunir recursos para reinvestir num novo centro. Entre os nomes associados a negros e brancos nas últimas horas estão portugueses Gonçalo Ramos do Benfica.

Gonçalo Ramos teve uma temporada nascida sob a bandeira dos gols e um hat-trick no Mundial

Konkalo Ramos, O jovem avançado do Benfica, que já se afirmou nesta primeira fase da época ao serviço dos lusitanos, soma 20 golos em 14 jogos realizados entre as fases iniciais da Liga portuguesa, da Liga dos Campeões e da próxima fase de grupos.

Nascido em 2001, o centroavante foi contratado por Fernando Santos Pela Copa do Mundo no Catar, ele surpreendeu a todos ao fazer um hat-trick em sua primeira partida contra a Suíça. Uma exploração, isso é Gonkalo Ramos, O resultado teria chamado a atenção de diversas equipes, inclusive da Juventus.

Atualmente, o Benfica pedirá 40 milhões de euros por sua transferência, mas a corrida contínua de Portugal à Copa do Mundo e a continuação da corrida do Benfica na Liga dos Campeões podem custar caro. Ramos exponencialmente. Por isso, além dele, a Juventus também vai olhar outros perfis de Armando Proja Marcus Durham do Chelsea ou Borussia Moenchenkladbach.

