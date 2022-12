À Portuguesa/ 2 – Por Elena Casagrande

Depois das duas últimas etapas do rio Tejo, por entre os vastos tomateiros, ao chegarmos a Santarém, seguimos o caminho português até Fátima.

Ciclovia perto de Alhandra.

(termo anterior)

Apesar do jantar de ontem à noite, que consistiu em favas com entrecosto, morcilla (morcela) e arroz branco, dormimos bem de exaustão (sem chao no chão). De manhã cedo vamos ao fundo da cidade e por fim, encontramo-nos na natureza.

O sol nasce quando entramos em Alverca do Ribatejo: gente à espera do autocarro, gente sentada na barbearia, gente que já comprou pão.

Entretanto o trânsito aumenta e infelizmente temos de ir para Alhandra. Ali, felizmente, começa outra ciclovia ao longo do Tejo, e assim, por entre monumentos de pescadores, loendros e palmeiras, chegamos sem saber a Vila Franca de Sira, famosa pelas suas touradas.

“Que bonita é a Prasa de Douros! – Eu me pergunto. — Não espero encontrar ninguém em Portugal.

Até a antiga estação ferroviária tem um “papel de parede” característico com azulejos azuis e amarelos que falam da vida da aldeia.

No entanto, a viagem foi dificultada pelas obras e só depois de um troço de cansativas estradas de terra batida e da estrada nacional é que chegámos a Castanheira e Vala do Garecado.

Infelizmente, uma grande usina termelétrica estraga a paisagem.



Praça de Touros em Vila Franca de Xira.

A Rota Portuguesa é composta por vários troços em asfalto e estradas pavimentadas

De repente, um velho apareceu diante de nós. Suas mãos estão em seu cabelo.

Ele está desesperado e, quando mostra o carro em uma vala à beira da estrada, imediatamente entendemos o porquê. Ele explica que escorregou até lá para evitar o falcão.

“Vamos ajudá-lo”, – diz Theo.

Começamos a empurrar o carro e o senhor assume a liderança. Com algum esforço, o carro consegue voltar à estrada.

Não parece real para mim, ainda… nós podemos! Nós o abraçamos e dizemos olá. Seus olhos brilham. Seguimos em direção a Vila Nova da Rainha.

Há uma impressionante variedade de caminhões cheios de tomates recém-colhidos. Eles estão esperando para descarregar sua preciosa carga vermelha.

A ode al pomodoro de Pablo Neruda vem à mente (“A estrada está cheia de tomates, meio-dia, verão…”), mas há pouco a declarar. Nacional N3.

Nós os seguimos na via expressa, seguindo cuidadosamente os caminhões e carros que “nos furam” a cada curva.

Tomamos um fôlego em um posto de gasolina.

“Dio, lemos que a rota portuguesa é maioritariamente asfaltada ou pavimentada!”

Ele é calmo.

“Claro, cale a boca: você escolheu este caminho”, – eu o lembro!



Caminhões carregados de tomates.

Asambuja, com suas casas e estrada, me lembra algumas pequenas cidades do Novo México

À tarde chegamos ao pequeno centro de Asambuja, uma vila muito característica, especialmente pela praça, a câmara municipal, a igreja e o Belurinho que se destacam com as suas cabeças zoomórficas (o pilar de pedra em que os criminosos eram empalados).

Os bombeiros dão-nos as boas-vindas (hoje o VVF não o faz, o grande número de peregrinos tem levado à abertura de albergues e pequenos hotéis mesmo na parte “baixa” deste percurso).

Para o jantar encontramos uma pizzaria no segundo andar de um prédio de apartamentos e nenhum restaurante em particular. De qualquer forma, eles nos recebem com azeitonas e pão com manteiga.

À noite, os bombeiros vão com um homem dormir conosco.

Ele não estava se sentindo bem e demos a ele biscoitos no café da manhã antes de sair.

A 5 km, no percurso, deve haver uma faixa aeroportuária de ultraleves usados ​​para fertilizar esses campos sem fim.

Obviamente, escusado será dizer que está tudo fechado. Tudo o que posso fazer é suspirar na frente da placa “bebidas e lanches vendidos”.



Praça da Asambuja com a igreja.

Há open bar junto à margem do Tejo na aldeia do Reguengo

Exceto pela cor das casas que são brancas e amarelas, parece uma das aldeias ao longo do Pó. Precisamos muito de café da manhã!

No caminho apareceu uma velha caminhonete cheia de melões. Eles estão lutando para lidar… talvez até mais do que nós.

“Talvez o motorista nos dê um”, – digo a Theo.

de jeito nenhum. Ele raramente nos cumprimenta. Que vontade de melão! Vejo uma pequena loja em Valada.

Melões estão na porta, empilhados em um carrinho de compras. O vendedor pergunta o que eu quero.

“Un po melo” (um bom melão), – posso dizer.

Ele nos vende um grande. Ela está feliz, ressalta, porque eles foram criados perto.

Ele dá um soco e carregá-lo em sua bolsa é impensável. Deve ser comido imediatamente.

Desfrutamos na praia, à beira de um rio tranquilo.

Já o olhamos com saudades e em breve o deixaremos em Porto de Mugue.

Quando estávamos saindo, chegou uma colônia de crianças.

“Na Itália, um lugar como este estaria cheio de gente!” – diz Theo.

Ele está certo.



Barra do Reguenco.

No interior do Ribejo, os tomates são colhidos em agosto

O calor é alto. Tratores saem dos campos levantando nuvens de poeira.

O ar é irrespirável e a água acaba rapidamente. Estamos cercados pelo cultivo intensivo de tomates. O som de máquinas modernas coletando e classificando-os pode ser ouvido à distância.

No entanto, perto do caminho, uma jovem está decidida a colher à mão. Seu rosto está vermelho. Lá, seu marido e seus filhos pequenos brincam debaixo da árvore.

Nós adoramos você. Também não precisamos ser bonitos. A propósito, ele pergunta como estamos e se queremos um pouco de água.

“Muito bem. Sem problemas, obrigado! Economize água você mesmo. Você trabalha», – respondemos a ela.

Em vez disso, ela se vira e leva a garrafa gelada para a geladeira.

É apenas meio litro e será consumido em pouco tempo. Desejamos a ela o melhor, com gratidão.



Campos de tomate com flechas de dois caminhos.

Como escreveu José Saramago, a cidade de Santarém parece um deserto

O Omnias Village deveria ter um bar no aeroporto. de jeito nenhum. Lá também está tudo fechado, inclusive o clube de diversões.

Estamos cansados ​​e agora começa a parte mais difícil: a subida a Santarém. Na encosta, como numa miragem, surge uma fonte com três chafarizes.

Enquanto me preparo para beber, uma velhinha sai da casa oposta com água jovem em copos de vidro.

“Beba isso, é bom”, – ele nos diz.

Obrigado.

“Não. A fazê-lo por todos os peregrinos”, – sublinha com orgulho.

Ele é a única pessoa que vemos na cidade.

Na Casa della Misericordia eles carimbam credenciais, mas não são acolhedores. As igrejas de Santarém não estão abertas. O país está deserto.

Como escreveu Saramago, tudo parece estar fechado. Até a vontade de “confortar-se” no jardim das Portas desaparece, os bombeiros estão longe e não se vê nada, por isso é melhor chegar logo.

Os bombeiros nos receberam e nos fizeram sentar no salão de festas.



Zagreja da Graça em Santarém.

As setas azuis indicam o caminho para Fátima

Jantamos num restaurante fast food perto do quartel dos bombeiros e, pasmem, comemos à portuguesa: um excelente caldo verde servido num copo descartável.

Em Santarém deixamos o Caminho de Santiago e começamos a seguir as setas azuis até Fátima, a “peregrinação” portuguesa.

Por entre sobreiros, campos cultivados e marmeleiros, chegamos a Cascais das Milharicas para almoçar, que comemos na churascaria «A Floresta».

Trouxeram-nos vitela com tomate, migas (pão frito) e salada mista. Temos que dormir durante o dia e recarregar as baterias, pois temos que percorrer cerca de 43 km.

Paramos alguns minutos junto à Igreja de Arniro. A partir daqui começa uma bela subida até aos moinhos de Sa de Cima: parece estar na Extremadura.



Moinhos de Chá de Cima.

Da paisagem cor de mostarda de carvalhos, oliveiras e agaves, inesperadamente deparamo-nos com o verde das margens do Rio Alvila.

Está cheio de gente tomando banho, e tem até quiosque. Bebemos uma tônica, Coca Cola e uma garrafa de meio litro de água mineral com vista para o rio até partirmos novamente.

Monsanto já não vem, mas, pelo menos, tem uma boa nascente.

O Covão do Feto gosta de si. Depois de caminhar por um caminho ladeado por belos muros de pedra seca entre oliveiras, ela aparece branca e orgulhosa.

Continue a subir e encontrará minde, uma árvore mediterrânica cheia de perfume, até ao colo.

Existe uma placa chamada Fátima. A descida é pedregosa e íngreme. O país ainda está longe. Estamos vindo para o jantar.

O quartel dos bombeiros tem um bar que serve hambúrgueres “caseiros”.

Jantar e jantar garantidos.

Elena Casagrande

(A terceira parte de O Caminho Português será publicada na próxima quarta-feira, dia 14 de dezembro)

Descida a Minde.



