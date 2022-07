Covid, RT e casos ainda estão em alta: dados de vigilância da ISS

RT sobe novamente para 1,4 de 1,3 da semana passada. Análises da sala de controle do Instituto Superior de Saúde e do Ministério da Saúde confirmam a tendência crescente dos dados de circulação do vírus, que ampliará a campanha de vacinação com uma quarta dose. Emma. De fato, os casos semanais por 100.000 pessoas também aumentaram, de 763 para 1.071 casos em relação à sexta-feira passada.

Evento + 40%

O RT, como agora é conhecido, é um dado que indica o avanço da epidemia e se refere a cerca de dez dias atrás. Tire a foto recente quando o número de novos casos já começou a aumentar. Esse número vem aumentando há algumas semanas. Quanto ao evento, ele é baseado na semana encerrada ontem em comparação com a semana anterior. Neste caso, um crescimento de aproximadamente 40%. Houve um ligeiro declínio na alta desde os 51% da semana passada. Se essa tendência continuar, podemos estar chegando ao pico. Área com mais dados Campânia (1.482 casos por 100 mil pessoas), seguem Puglia (1.320), OAbruzzo (1.291), OÚmbria (1.275) e Lácio (1.250)

A ocupação de leitos está aumentando

A empregabilidade é outro dado valorizado pelo Ministério e técnicos da empresa Camas. Também está crescendo. Se olharmos para o normal, de fato, de 10,3% na semana passada para 13,3% no estado atual e 2,6 a 3,5% na terapia intensiva. Esses dados ainda estão disponíveis, especialmente considerando o valor absoluto de infecções, que hoje são mais de 100.000 por dia. Espero que este seja o efeito omicron 5 Transmissível Mas muitas vezes não pode dar doença grave.

Nove áreas de alto risco

“Nenhuma região ou província é classificada como de baixo risco. Doze são classificadas como de risco moderado, 2 têm alta probabilidade de progredir, 9 são de alto risco devido a vários avisos de regressão e um está ausente e um atingiu o limite mínimo de qualidade para os dados enviados para a agência”.

Melhore um pouco sua função de rastreamento

Ainda de acordo com o relatório, “A porcentagem de casos detectados por meio da atividade de rastreamento de contatos está aumentando ligeiramente, ou seja, 10% em comparação com 9% na semana passada. A porcentagem de casos detectados pelo aparecimento de sintomas está diminuindo, passando de 44% para 41% , e por meio de atividades de triagem. A porcentagem de casos detectados aumentou, 47% versus 49%”.

Faith: The Rise of Epidemics, Fragile imediatamente veio à mente

Nestes dias em que o número de casos é tão alto, acho que temos que ser mais cuidadosos e mais prudentes, pedimos isso de certa forma a cada um, recomenda-se máscara em locais fechados e o mais frágil é a quarta dose . Hoje as pessoas com mais de 80 anos e que vivem na RSA podem ligar de volta. Não espere até setembro, mas faça a dose de reforço imediatamente. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde. Roberto SperanzaÀ margem de um evento policial.

Ricciardi: Quarta dose imediatamente para maiores de 60 anos, primeira em outubro para maiores de 50 anos

Uma quarta dose da vacina anti-covid para maiores de 60 anos a partir das próximas semanas. “Sim, será uma decisão que o ministério da saúde terá que recomendar. Certamente até julho, acho que será uma decisão muito rápida”, disse. Walter RicciardiAssessor do Ministro da Saúde e professor catedrático de saúde da Universidade Católica, falando sobre ‘Buongiorno’ no Sky Tg24.

E abaixo dos 50 anos? “Não teremos novas vacinas antes de outubro, não teremos muitas, mas a campanha de vacinação deve recomeçar – sublinha – nesta altura é possível vacinar os fracos, ou seja, a idade (mais de 60 anos) e a patologia e profissionais de saúde com a quarta dose em outubro, e também é possível para menores de 50 anos – reiterou Ricciardi – essa é uma estratégia que o governo deve descrever de acordo com a disponibilidade de vacinas e a situação epidemiológica, mas neste momento é importante vacinar. Todos os fracos e os trabalhadores da saúde”.