Anúncio inesperado: “Ronaldo na Itália”. Troca equitativa

Futuro de Ronaldo está sempre em dúvida: troque a hipótese, mas preste atenção no anúncio: “desembarque na Itália”

Cristiano Ronaldo Ainda está sendo falado. Assinado com o jogador português Manchester United Expira em 2023, mas seu futuro parece cada vez mais distante dos ‘Red Devils’. Sobre os portugueses é um dos muitos mercados entrelaçados no panorama europeu.

No entanto, as intenções nativas da Madeira são claras. Ronaldo quer um clube que lhe permita jogar na Liga dos Campeões, então parabéns ao United. No entanto, poucos clubes parecem ter condições de pagar os portugueses, especialmente por causa do salário baronial. Parece haver um argumento Bayern de Mônaco E ChelseaMas o vice-presidente da Uefa GB Pônico Um anúncio foi feito para desestabilizar a situação. “Acho que Cristiano Ronaldo vai desembarcar na ItáliaPonic escreveu em sua conta no Twitter.

Mercado de transferências: Ronaldo na Itália, mas cuidado com o Barcelona

Uma notícia sensacional que reabre as hipóteses que levam aos clubes italianos. Especialmente os clubes associados aos dois portugueses. o Nápoles E isto Roma. É verdade que os Giallorossi não vão jogar na Liga dos Campeões, mas os laços entre o clube e o clube MendesMesmo agente Mourinho Ronaldo é o melhor também.

No entanto, sobre os portugueses, a pressão do Chelsea também é forte, mas não se deve excluir a hipótese de um regresso sensacional a Espanha. Não Al Real Madrid No entanto, quem se diz não estar interessado no jogador, mas Barcelona. Entre outros, o jornalista Nuno Luz acredita que a hipótese blaugrana é a melhor hipótese para Ronaldo. Os catalães poderiam de fato propor uma transferência que traria Memphis para Manchester Tbe. O holandês é altamente respeitado por seus compatriotas Dez FalcõesO novo treinador dos ‘Red Devils’ e também tem contrato até 2023. Portanto, a hipótese de uma transferência envolvendo o atacante holandês não precisa ser completamente descartada, mesmo que as palavras de Bonique sugiram que CR7 possa estar de volta à Itália.