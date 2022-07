Alguns dias amenos, depois o calor africano volta «3B Meteo

Hora de estudar

1 minuto, 6 segundos

Tendência meteorológica da próxima semana

Nosso país realmente precisava de uma mudança de ares. Após semanas de anticiclone africano inquestionavelmente dominante, Correntes frias do norte Eles conseguiram entrar no Mar Mediterrâneo, quebrando assim o muro de estabilidade e calor intenso. A agradável temporada de verão está de volta à Itália, onde você pode dormir à noite sem a ajuda de ventiladores ou condicionadores de ar. Apenas a área italiana protegida pelo anticiclone foi afetada por essa mudança. Mas o calor africano voltará ou podemos resistir a ficar sem ele?

Um anticiclone africano retornará a partir de meados da próxima semana. Sim, você leu certo! Infelizmente, os nossos verões são cada vez mais caracterizados pelo promontório anticiclónico africano, enquanto o açoriano prefere ficar longe do oceano Atlântico. Portanto A partir de quarta-feira, 13, esperamos que as temperaturas subam acentuadamente em todo o país, a partir das regiões ocidentais, depois Piemonte, Lombardia, Ligúria e Sardenha. O calor deve se intensificar a cada dia e podemos voltar a temperaturas máximas acima de 35°C nas planícies, com picos próximos a 40°C. Todos os modelos concordam muito com essa visão de médio a longo prazo, e não parece haver muito espaço para possíveis mudanças.

Siga-nos no Google Notícias