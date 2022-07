Férias no Mediterrâneo. O veneno desses animais é perigoso.

É melhor não atacar esta criatura mágica do mar: a caraval portuguesa é uma das medusas mais venenosas do mundo. Getty Images / iStockphoto

Encontros dolorosos e perigosos com animais peçonhentos na água e na praia também podem ocorrer no Mediterrâneo. Como resultado das mudanças climáticas, novas espécies migraram.

Michael Hunziger Ela teve sorte: enquanto estava de férias nas Ilhas Eólias, foi levada por uma água-viva no pescoço. Foi definitivamente muito desagradável, mas não seriamente ameaçador.

Mas alguns dos animais mais venenosos do mundo vivem dentro e ao redor do Mar Mediterrâneo. Encontrar-se com eles é perigoso, especialmente para quem sofre de alergias.

Devido às ondas de calor, novas espécies tóxicas estão se espalhando, na verdade originárias das águas quentes dos trópicos. Enquanto isso, o Mediterrâneo ficou tão quente que baiacus e peixes-leão estão ficando confortáveis.

De acordo com um relatório da organização de conservação ambiental WWF, nenhum outro oceano no mundo está aquecendo tanto quanto as águas entre o sul da Europa, o norte da África e o Oriente Médio.

Abaixo está uma lista de animais a serem observados.

1. Peixe-leão

Graças às suas cores brilhantes, tocar o peixe-leão é realmente convidativo. Infelizmente, no entanto, um toque pode ser fatal. Boas fotos

É legal, mas o veneno nos raios de suas barbatanas dorsais e ventrais em forma de leque causa febre, vômito e paralisia quando tocado para parar de respirar. O peixe-leão originalmente habitava os recifes de coral do Oceano Índico e do Mar Vermelho.

No entanto, tem sido observado com frequência crescente nas costas da Grécia, Chipre, Itália e recentemente Croácia. Os invasores de 40 centímetros de comprimento não têm medo de inimigos naturais em seu novo lar.

Como eles ficam em águas rasas e atraem a atenção com seu brilho colorido, são especialmente perigosos para as crianças.

2. Chorões

A família Trachinidae – comumente conhecida como tecelão ou peixe-aranha – prefere se enterrar na areia em águas rasas e, portanto, é quase invisível. Isso cria surpresas dolorosas ao caminhar na praia. Getty Images / imageBROKER RF

Embora pequeno e discreto, o Weaver tem um apelido desagradável: “Sea Viper”. Porque, como uma cobra, gosta de se enterrar na areia. No entanto, não no deserto, mas nas águas até os joelhos da costa atlântica, do Mar do Norte e do Báltico e do Mediterrâneo, o peixe pertencente às barbatanas espinhosas raramente é visto.

O resultado: cada vez mais banhistas ou caminhantes de praia pisam acidentalmente nesses companheiros cravejados. A picada causa dor intensa e inchaço prolongado. Em casos extremos, choques alérgicos com risco de vida e parada cardíaca podem ocorrer.

3. Corrida geral

Nadadores e mergulhadores gostam de admirar a espécie à distância. Se o animal se sentir ameaçado, ele pica com a cauda. Boas fotos

A espécie comum, ou porco-espinho, pode atingir três metros de comprimento e gosta de se enterrar no fundo arenoso, à espera de presas. No entanto, esses animais são muito tímidos e fogem rapidamente quando uma pessoa se aproxima. Então, é raro levar um golpe involuntário na pastinaga.

Os ataques ocorrem apenas quando o animal se sente ameaçado. Ele então move sua cauda pontiaguda para frente através de seu corpo em direção ao oponente. Como o ferrão tem espinhos e veneno, é muito doloroso e, portanto, requer atenção médica imediata. Como mergulhador, é melhor não chegar muito perto desses animais.

4. Caravela portuguesa

Bonito de se ver e extremamente perigoso: A caravana portuguesa é considerada uma das águas-vivas mais venenosas do Mediterrâneo. Ele realmente não aparece nessas águas. Boas fotos

Também conhecida como o “terror flutuante”, um nome que diz tudo, a caravela portuguesa é uma das medusas mais perigosas junto com as cubomedusas. Centímetro a centímetro, seus tentáculos contêm milhares de células venenosas. Qualquer pessoa que entre em contato com ele causa queimaduras e dor intensa. Os vergões vermelhos se desenvolvem na pele e podem causar a morte em pessoas com alergias e pessoas imunocomprometidas.

Na verdade, esta espécie não é nativa do Mediterrâneo. No entanto, devido ao aumento das temperaturas, as caravelas portuguesas têm aparecido ocasionalmente nas praias das Ilhas Baleares nos últimos anos.

5. Baiacu prateado

O baiacu prateado é um migrante do Mediterrâneo. E carrega seu veneno em seus intestinos. Nadar é raramente visto. Getty Images / iStockphoto

O baiacu prateado migrou das águas tropicais para o Mediterrâneo e agora é capturado principalmente nas redes de pescadores turcos e gregos. Embora os animais sejam uma iguaria no Japão, sua felicidade é baixa. Mas se houver erros na preparação, seu consumo pode levar à morte.

Porque a neurotoxina tetrodotoxina, que o tampão de prata carrega no fígado, é uma das mais mortais conhecidas neste momento. Embora este peixe tenha dentes assustadoramente poderosos, é improvável que seja encontrado enquanto nada. Prefere profundidades de água de dez metros ou mais.

6. Escorpião Amarelo

Pequeno, mas muito venenoso: o escorpião amarelo mediterrâneo gosta de rastejar em roupas e sapatos caídos no chão. Boas fotos

É uma das espécies de escorpião mais venenosas do mundo e é perigosa para os humanos, principalmente para as crianças. Infelizmente, ele prefere ficar nos destinos turísticos populares da Europa, Egito e Turquia. Acidentes com escorpiões amarelos do Mediterrâneo de até dez centímetros de comprimento não são, portanto, incomuns.

Ele gosta de se esconder sob rachaduras e fendas, além de pedras. Portanto, preste atenção em onde você se senta e sempre sacuda as roupas no chão antes de colocá-las novamente. Felizmente, o aracnídeo raramente se perde na praia.

7. Medusa da bússola e Medusa do Homem do Leão

Macia e quase transparente, a água-viva-bússola desliza pela água. É por isso que muitas vezes são vistos tarde, nadando e tocando seus tentáculos. Isso dói. Getty Images / iStockphoto

É melhor evitar o contato com a água-viva da bússola ou a água-viva do homem do leão enquanto nada. Embora esses encontros geralmente não sejam fatais, podem ocorrer queimaduras graves que levam muito tempo para cicatrizar e deixar cicatrizes.

Eles são provavelmente os responsáveis ​​pela maioria das experiências desagradáveis ​​causadas pelas águas-vivas nas praias do Mar Mediterrâneo, pois são frequentemente encontradas em grande número.

8. Aranha andaluza com teia em forma de funil

Pertencente ao gênero Tarantulas, o Macrotel galpianaOu a aranha-teia-de-funil andaluza faz o habitual gesto ameaçador antes de um ataque – morde imediatamente. Boas fotos

Não só se parece visualmente com a aranha mais venenosa do mundo, a aranha de teia de funil andaluz é na verdade um parente da aranha de teia de funil australiana. No entanto, sua mordida é menos perigosa. Causa problemas circulatórios, cãibras musculares, náuseas e dores no local da picada por horas.

A aranha só atacará se estiver irritada a ponto de sangrar ou se a fêmea perceber que seu ninho de ovos está ameaçado. A aranha andaluza com sua teia de funil pode ter chegado à Itália e à Península Ibérica com oliveiras importadas.