Um morto e pelo menos um ferido após colisão de dois aviões da Força Aérea em Portugal

Um programa da tripulação de voo acrobático da Força Aérea Portuguesa terminou em tragédia. Dois aviões colidem, matando um piloto e ferindo pelo menos outro. O acidente ocorreu durante um voo acrobático na cidade de Beja, no Alentejo, sul de Portugal, na tarde de 2 de junho. […]

Segundo a televisão estatal portuguesa (RTP), um avião caiu e dois fizeram uma aterragem de emergência. O festival foi interrompido e a base aérea de Bija evacuada. No momento não há fotos do acidente Força Aérea Portuguesa Ele pediu através de seu perfil X para não divulgá-los respeito para com os interessados”.