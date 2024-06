O que muda nos cuidados de saúde através do mandato das “listas de espera” de Maloney: as notícias

“Medidas de Garantia para Serviços de Saúde” é o título do projeto de lei aprovado pelo Conselho de Ministros. Um objetivo declarado do governo Meloney é reduzir o tempo das listas de espera nos cuidados de saúde. Mas não faltam controvérsias por parte das regiões e dos partidos da oposição: a principal acusação é que o decreto é uma medida eleitoral aprovada demasiado perto das eleições europeias e sem salvaguardas financeiras suficientes. A primeira-ministra Georgia Meloni falou de “passos muito importantes” num vídeo nas redes sociais, lembrando que todos, incluindo os cidadãos, serão chamados a “enormes responsabilidades”.

O que há no mandato das “listas de espera” de Meloni: o que há de novo

Existem dois textos de intervenção Governo. Por um lado, a lei mandatária, num total de 7 artigos, com lacunas em novos aspectos na monitorização de dados, graças a uma plataforma nacional de monitorização, que deverá comunicar com a região. Foi então criada uma central de reservas regional ou sub-regional (CUB), com todos os serviços à disposição do público e seus afiliados. Caso o atendimento não seja realizado no prazo estabelecido pelas classes de prioridade, o atendimento é garantido na Intramonia ou em instituição privada credenciada.

É proibida a suspensão ou encerramento de agendas. Um sistema de recall evita a ocorrência de serviços efetivamente agendados e não realizados. As visitas e exames podem ser realizados aos sábados e domingos, não devendo o horário intramuros de cada hospital ultrapassar o funcionamento normal.

Uma taxa uniforme a pagar sobre serviços extraordinários de profissionais de saúde

Também é esperado um imposto fixo de 15% sobre os serviços de horas extras dos profissionais de saúde envolvidos na redução de folha de pagamento. As principais medidas do projeto de lei (15 artigos) incluem aumento de 20% na tarifa horária dos funcionários para serviços adicionais contra lista de espera, oportunidade para estagiários trabalharem como freelancers em até 10 horas semanais.

As ações contra colecionadores de moedas foram confirmadas com a possibilidade de contratação com contrato de trabalho autônomo. Aumento dos limites de despesas para contratação de serviços de saúde de particulares credenciados. Além disso, as regiões atribuem objectivos anuais para reduzir a lista de espera para avaliação e verificação das actividades dos directores regionais de saúde e gestores gerais das instituições. Dependendo do alcance ou não desses objetivos, são esperadas recompensas, sanções e até suspensão.

Além disso, os gastos com os trabalhadores estão a aumentar: um aumento de 15% no financiamento da saúde em comparação com o ano anterior. O limite máximo de gastos será levantado a partir de 2025, mas o cálculo das necessidades fixas de pessoal permanecerá. 7 O decreto prevê um plano de ação para fortalecer os serviços de saúde e sociossanitários nas regiões do sul.

Controvérsia sobre o mandato da lista de espera, De Luca: “maior desafio”

Dias antes das eleições europeias, a polémica era inevitável. Ellie Schlein, a secretária de Estado democrata, disse que “não havia recursos suficientes para quebrar a lista de espera”, enquanto Deborah Serachiani disse que “um mandato cinco dias antes da votação é apenas uma bobagem eleitoral”. – Ex-ministro da Saúde Roberto Speranza, hoje membro do Partido Democrata – qualquer reforma sem recursos quatro dias antes das eleições é pura propaganda”, afirma.

Cortes nos cuidados de saúde, por isso Maloney foi negado pelo seu próprio governo

Alguns governadores regionais rejeitam estas medidas: “um enorme baile” para o presidente da Campânia, Vincenzo de Luca, “intervenção frontal sem provas” para o seu colega toscano, Eugenio Gianni. “É claro que são necessários fundos, mas acredito que este primeiro passo importante dá um sinal ao sistema”, avalia o governador do Lácio Francesco Rocca.

Raffaele Donini, Coordenador da Comissão de Saúde da Conferência das Regiões, já comunicou a importante posição das Regiões, confirmando o parecer negativo, definindo o mandato das listas de espera como “abreviado e sem cobertura”. Com a péssima situação de falta de discussão com interlocutores diretos.