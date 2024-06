Conselho Regional rejeita moção de censura contra Doti – Notícias

Uma moção de censura contra o presidente da região da Ligúria, Giovanni Totti, que está em prisão domiciliária desde 7 de maio, foi submetida ao conselho regional por quatro das cinco forças políticas da oposição: o Partido Democrático, Lista Sansa, Movimento 5 Stelle e Línea. Condivisa, ação julgada improcedente. (centro-direita total) recebeu 18 votos contra e 11 votos a favor (Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa). Sergio Rossetti, chefe do comitê de ação, estava afastado por “motivos pessoais” e não assinou o documento.

“A região da Ligúria está numa situação extraordinária, para mim pode ficar lá até ao final do mandato, salvo indicação do Presidente Doti, temos todos os requisitos e documentos para ficar até ao final do mandato”. O presidente interino da região da Ligúria, Alessandro Piana, anunciou isto numa conferência de imprensa à margem do conselho regional.

“Do ponto de vista administrativo, temos algo a avançar”, repete aos ouvintes: “Estão preocupados com o resultado das eleições europeias?

“Hoje não queremos que a minoria explore as investigações, dê um golpe de Estado e vá imediatamente às urnas. Com base nas últimas nove decisões políticas, a minoria apresentou uma moção de censura contra o Presidente Giovanni Totti. Com o passar dos anos, eles não se distraíram? Piana continua.

“Não quero que alguém faça do Legislativo um campo de batalha – comenta Biana – para se destacar como candidato de centro-esquerda à presidência. Essa é a minha hipótese”.

Os trabalhos do Conselho Regional da Ligúria decorreram em meio a polêmicas e reações adversas. Na verdade, foram suspensos devido a problemas técnicos com a transmissão ao vivo da sessão durante discurso de Fabio Dosi, líder do grupo do movimento 5 Estrelas.

A transmissão ao vivo através do site da região e da estação de TV local, que permitia aos cidadãos assistir aos trabalhos de casa, foi cancelada. O presidente da assembleia, Gianmarco Meducci, interrompeu Dosi, relatando um problema técnico e pedindo às secretarias que o resolvessem o mais rápido possível. O líder do grupo M5S concordou em interromper o seu discurso na sala. Os trabalhos foram interrompidos devido a diversas altercações entre o público presente na sala durante os debates na Câmara entre cidadãos a favor e contra a moção de censura. As forças de segurança intervieram diversas vezes e pacificaram.

Além disso, devido à reunião dos líderes dos grupos, os trabalhos do Conselho Zonal foram atrasados ​​em mais de quarenta minutos esta manhã.

No início do processo, o líder do grupo Ferruccio Sanza (Lista Sanza) foi convidado a falar, denunciando que “os cargos públicos na sala foram atribuídos a apoiantes reservados do centro-direita”. O presidente da assembleia, Gianmarco Meducci, respondeu: “Não creio que tenha havido qualquer ressalva, as regras foram seguidas, primeiro a chegar, primeiro a ser servido na magistratura”.

À entrada da assembleia, algumas dezenas de manifestantes ergueram alguns cartazes contra a corrupção na política, ‘Mais uma escolha para o bem público: Doti renuncia’, ‘Não precisamos de um líder brilhante’, ‘Não. – protestou com gritos de “demissão” e “demissão” do financiamento habitacional e bateu com as mãos no vidro da entrada do conselho regional durante um afluxo de apoiantes de centro-direita.

Dezenas de sapatos ‘vazios’ espalhados pelo chão e as palavras ‘a corrupção não vê as pessoas comuns’: este foi o flash mob que aconteceu em frente à entrada do Conselho Regional da Ligúria organizado naquele dia pela associação ‘Génova Se Osa’. Uma moção de censura contra Giovanni Totti, presidente da região da Ligúria, que está em prisão domiciliária desde 7 de maio, está na ordem do dia da reunião da Assembleia Legislativa. Os manifestantes carregavam faixas com os dizeres “Contra a Máfia e a Corrupção na Política”.

“Recolhemos mais de 20 mil assinaturas pedindo a demissão de Dotti. – explica um manifestante – Queremos uma economia democrática e inclusiva para garantir bons empregos e proteger o ambiente.

Carta de Doty ao Conselho Regional



Pouco depois do início dos trabalhos legislativos, o líder do grupo Dotti List, Alessandro Bosano, leu a longa carta do governador ao conselho regional: “Com miopia política com raros precedentes, hoje, com esta resolução de desconfiança, após uma década de contínuas derrotas políticas e eleitorais , se alguma vez houve necessidade, a mesma classe dominante está a tentar um impulso político por parte da oposição para afirmar a sua própria inadequação para liderar esta região. A esquerda sabe melhor do que ninguém como enganar os cidadãos, numa região cujas tradições eram tão fortes que. hoje, graças a um inquérito judicial, existe a possibilidade de recuperar parte do terreno perdido”.

“Fá-lo – continua a carta – aproveitando o eco da investigação, que resultou em acusações e muito menos em punições. Na verdade, não diremos uma palavra sobre isso, nem mesmo o que posso dizer. as longas sombras lançadas sobre o Partido Democrata, Aqui está o primeiro sinal de fraqueza política. Pelo contrário, há uma política que, em vez de proteger as suas próprias prerrogativas, as transforma num megafone ou numa roda sobresselente na esperança de recolher algumas. sucatas ao lado da autonomia e outros poderes do Estado

“Esperávamos de sua parte um desejo orgulhoso de levar adiante um mandato popular que você também recebeu para sentar aqui – continua ele – infelizmente, um desejo de denegrir o seu papel e o papel da Câmara. Decidi seguir um caminho pequeno e abaixo do ideal, uma meta que você acha que não conseguirá alcançar com suas habilidades e sua credibilidade.

“Não se preocupe – continua a carta de Doty – como fazemos há nove anos, estamos aqui para abordar a sua deficiência, hoje mais do que nunca, para discutir questões e projetos, não preconceitos. as responsabilidades que você não pode assumir perante o eleitorado Vamos provar a você, e graças ao comprometimento desta maioria, da Câmara e principalmente do Presidente interino, aceitaremos nossas responsabilidades, Alessandro Piana, e expresso minha gratidão pela forma como ele continua. grande compromisso o excelente trabalho que iniciamos juntos há muitos anos.”

“Hoje – diz ele – até mesmo esse ódio é melhor compreendido pelo seu movimento caótico e caótico de juntar tudo: você não odeia empregos e projetos, você os odeia como uma medida de sua incapacidade. os eleitores da sua insignificância e instabilidade.

Odeio testemunhar sua incapacidade de escolher e agir – conclui -. Ou seja, odiar tudo o que lhe lembre a sua incapacidade, o que distingue o seu despreparo para governar daqueles que sabem assumir essa responsabilidade.

Investigação



Cristina Bartolini, curadora de artes plásticas de Gênova, falou durante uma hora e meia, um homem interrogado pelo Ministério Público sobre os fatos da investigação de corrupção envolvendo o líder da Ligúria Giovanni Totti.

O arquiteto foi consultado sobre o enchimento do concentrador Galata, a área do porto para enchimento dos resíduos provenientes da escavação do subtúnel e a criação de uma nova área de contêineres de interesse de Aldo Spinelli. Bartolini expressou dúvidas sobre o plano por causa do controle do ministério. O superintendente também foi entrevistado e disse que “não recebeu nenhuma comunicação ou solicitação da Capitania dos Portos quanto à intenção de proceder ao sepultamento do concentrador Galata, portanto, o medicamento Mibac vinculante para 2020 ainda está lá”.

Uma prescrição nos documentos de investigação que levou à prisão domiciliária de Giovanni Totti, chefe da região da Ligúria, escrevem os procuradores, foi “aceita e assinada por Paolo Emilio Signorini, chefe da ADSP”.

O próprio Signorini fala sobre isso com Spinelli “marcando a observação como um obstáculo à construção do túmulo”.

O chefe da autarquia conversou com o prefeito Marco Pucci sobre o assunto, explicando que “é um problema que precisa ser resolvido”.

Depois dele, nos dias seguintes, Annamaria Bonomo, ex-procuradora pública de Gênova e consultora da estrutura do comissário para a reconstrução pós-Moradi (gratuita) Bucci e Lucia Cristina Tringali, gerente e chefe interna anticorrupção da autoridade portuária . Todos expressaram dúvidas sobre a legalidade da mudança em 2022.

