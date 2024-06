Portugal. Acidente durante show aéreo. Um piloto espanhol morre. – N.S.M.

Portugal. Ontem, durante o festival Beeja Airshow, o Aeródromo nº. 11 de Beja, colisão aérea entre duas aeronaves acrobáticas.

Vídeos gravados por alguns presentes mostram o momento da queda, após o qual o avião ocupado pela vítima cai no chão e explode, enquanto outro faz um pouso de emergência.

O Aeroporto de Beja está localizado a 180 quilómetros a sul de Lisboa. Um avião pertencente ao grupo acrobático YAK STARS caiu. Composta por pilotos portugueses e espanhóis, a patrulha é considerada pela PAF “o maior grupo acrobático civil do Sul da Europa”.

Após o impacto, um dos aviões caiu e explodiu, matando um piloto espanhol e ferindo um piloto português. O show foi interrompido imediatamente.

O piloto morto, Manuel Rey Cordeiro, era um piloto comercial que voava com o grupo acrobático ibérico Yxstars. Ele tem mais de 18.000 horas de voo e recebeu diversos prêmios em competições nacionais e internacionais.

O piloto português, de 37 anos, felizmente sofreu ferimentos ligeiros e teve alta após uma série de exames no Hospital José Joachim Fernández, em Beja.

Um comunicado da Força Aérea Portuguesa explica que um dos aviões envolvidos no acidente “caiu fora do perímetro do aeródromo, enquanto o outro conseguiu aterrar”.

“Esses incidentes não causaram nenhuma vítima no terreno entre os transeuntes.”

A Força Aérea também disse que iniciou uma investigação para estabelecer a causa do acidente.