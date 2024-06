“Chega de poluição em Pietrassa e San Giovanni”

Leste de Nápoles Para restaurar o oceano, aos poucos algo muda. A praia que ele vê tem um vento que anula o primeiro calor do verão Pietrarsa, mas na praia dezenas de crianças estendem as toalhas e aproveitam os primeiros mergulhos da temporada. Em qualquer canto do mundo esta seria uma imagem comum, mas aqui em San Giovanni Teducio este mergulho tem o sabor de um grande evento.

Os banhos no mar de Pietrassa estão proibidos há décadas: só este ano, há um mês, a agência regional de proteção ambiental, Arbac, recebeu novas licenças. Capacidade de banho. Portanto, entrar nesta água hoje é como cruzar a linha de chegada e se projetar no futuro.

Embora este seja um pequeno pedaço do oceano, o resultado tem um grande significado e é aceito por todos San Giovanni e Teducio Como o início de uma nova vida em contato com o oceano que ficou esquecido durante anos.

Uma praia com mar restaurado é admirada com carinho por muitos membros da Sociedade”Mar Bagno San Giovanni”: Cuidaram da praia mesmo quando o mar estava fechado e agora estão entusiasmados por poder nadar novamente. Estão prontos para contar mil histórias sobre a praia, que as pessoas da zona oriental de Nápoles, outrora a parte operária da cidade, viviam naquela areia; Afinal, eles estão decididos a te explicar que a praia é de todos, mas só eles cuidam dela.

Depois das tempestades marítimas, passam pelo menos quatro dias consecutivos limpando a praia dos detritos trazidos pelo mar; Todas as manhãs vão recolher o lixo e levam-no para os contentores de lixo que colocaram por todo o lado; Apontam para um caminho de tábuas de madeira que leva ao mar e explicam que o construíram com as próprias mãos, antes das calçadas de plástico instaladas pela autarquia (“como são feias”). Agora pensam em comprar um daqueles pequenos tratores que permitem filtrar a areia até dos pequenos detritos, “só vai custar mil euros e podemos fazê-lo se cada um de nós tiver alguma coisa”, afirmam. com uma paixão inexplicável. Em vez disso, há uma explicação: “Esta é a nossa praia, esta é a praia de San Giovanni, e se não cuidarmos dela, ninguém o fará”.

Alguns metros mais adiante, em direção a Nápoles, encontra-se outra praia de San Giovanni Teducio, que ainda não é permitida para banho. Não há navegador para chegar até lá, é mais romântico perguntar aos transeuntes: “Você chegou, logo depois da igreja virar à esquerda – o velho é simpático – não se preocupe se disserem que é proibido nadar. A água é claro para que você possa fazer isso.” O comentário final faz o fotógrafo sorrir, Renato. Nesse brilho reside toda a esperança de um bairro que sonha em recuperar totalmente o seu oceano. E o objetivo está muito próximo.

“Depois de resolver o problema de Pietrarsa, estamos implementando controles mais rígidos para ela – explica o Diretor Geral da Arpac, Stefano Servino – Deve haver um processo longo e meticuloso para restaurar a capacidade de tomar banho naquele local também. São necessárias três séries de análises “limpas” antes que o mar altamente poluído possa ser novamente aberto ao banho.” O diretor Sorvino não vai muito longe, nós vamos: no outono de 2025, se tudo correr bem, mesmo o último trecho de o mar no leste de Nápoles pode voltar a ser nadado.

Entretanto, naquela pequena praia onde estão instalados dois restaurantes que apostam num toque positivo, embora ainda ninguém esteja a nadar, muitas espreguiçadeiras e alguns casais jovens procuram o verão.

“Mas você sabia que estão preparando um caminho para bicicletas e pedestres que percorrerá todo o mar de San Giovanni?”, após a passagem subterrânea que leva à praia, um senhor de cabelos brancos aponta para uma área escondida por placas . e paredes, e já tem vista para a ciclovia que liga diretamente ao coração de Nápoles.

Os planos para o relançamento de San Giovanni são muitos, começando pela restauração de parte da antiga fábrica Corradini e pela construção de uma moderna residência estudantil ao serviço de Federico II, que se torna cada vez mais central. Do lado oriental, e terminando com uma longa estrada de ligação a Nápoles dedicada às bicicletas e aos peões, nascerá uma nova economia ligada ao lazer, à recreação e ao mar. É por isso que as empresas de que falamos já estão instaladas no litoral onde o mar ainda é restrito: “Leste de Nápoles“Em Antonio Salvo e “Francischello” do Grupo de Jovens Empreendedores, Giuseppe Comunale, Umberto Bizzarro, Alessandro Sanzullo e Annalisa Acampora. Todos eles já têm a capacidade de ver o futuro e apostam na recuperação da zona ribeirinha de San Giovanni, que os verá como protagonistas, já que são os primeiros a apostar no renascimento.

A província de Nápoles recuperou completamente o seu mar. Há poucas dúvidas sobre as águas no início de 2024 Ísquia e a praia, mas estudos posteriores deixaram claro que se tratava apenas de um problema temporário e que o mar era adequado para nadar em todo o lado, mesmo em frente à zona portuária de Nápoles. “Podem haver prazos curtos – explica o diretor da Arbach – mas estão ligados a eventos temporários”.

O único trecho onde não se espera nenhuma recuperação tão cedo Bagnoli. É proibido ir ao mar a partir da praia em frente à antiga zona industrial: “Mas nesse caso o problema está ligado à poluição da praia – observa. Stefano Servino – Parece-me que há muita atividade para chegar lá em breve Mitigação e Mitigação. Uma vez alcançado esse objetivo, tenho certeza que poderei tomar banho sem problemas.”

