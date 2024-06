Futuro incerto dos talentos portugueses

Rafael Leo: Entre rumores de transferência e mudanças internas, o futuro do talento português está em jogo. Saiba todas as últimas novidades sobre a possível despedida da joia rossonera.

atenção Rafael Leão Comparado com quando os jogos aconteciam, parece mais intenso agora que a temporada acabou. Depois de terminar a temporada 2023-24 no Milan com um recorde de 47 partidas e 15 gols, o português nascido em 1999 deixou sua marca mais nos rumores que o cercam nos últimos dias do que no seu desempenho em campo.

Balanço da temporada 2023-24

Com a temporada 2023-24 de Rafael Leo Milão Terminou com um balanço semelhante ao do ano anterior: 47 aparições E 15 gols48 partidas e 16 gols em 2022-23. Apesar destas estatísticas, as discussões sobre o seu futuro parecem mais relevantes do que as suas atuações. Leo provou ser um jogador importante para o Milan, mas o foco agora se volta para o que acontece durante a janela de transferências do verão.

Rafael Leão

Campeonato Europeu em Milão e mudanças

O contrato com o Milan expira 2028Leo está se preparando para polêmica Europeus Com a seleção portuguesa. Enquanto isso, ele está de olho nas movimentações do clube rossonero, principalmente na passagem de Stefano Pioli para o banco. Paulo Fonseca. Esta mudança pode afetar suas decisões futuras. A vontade de continuar no Milan é forte, mas não pode ser descartada Benefícios substanciais Poderia vir do exterior, especialmente tendo em conta a situação económica do futebol italiano.

A oferta irresistível da Arábia Saudita?

Segundo um jornal português Ah Joko, Leão Receba uma oferta irresistívelAl-HilalO clube saudita está disposto a pagar a cláusula de rescisão 175 milhões de euros Está no seu contrato. Se esta cláusula for ativada, o Milan não poderá resistir, tudo depende da vontade do jogador. Privilégio econômico para Leão será baronial Um salário de mais de 50 milhões de euros por temporadaSemelhante ao que foi proposto a Neymar.

Reportagens de Paolo Scaroni

Neste ambiente de mercado ácido o Presidente de Milão Paulo Scaroni, uma declaração causou polêmica durante a tradicional recepção no Quirinal, no dia 2 de junho. Falando a um torcedor rossonero, Scaroni teria dito: “Se nos derem 150 milhões já estou com as malas prontas… fico com tanta vergonha”. Embora Scaroni posteriormente tenha negado essas palavras, a notícia se espalhou pelo mundo, alimentando ainda mais as especulações sobre o futuro de Leo.

Paulo Scaroni

Comentários dos últimos dias

Leão Também foi criticado por figuras proeminentes do mundo do futebol. Carlos AncelottiO ex-técnico do Milan e atual treinador do Real Madrid declarou em entrevista ao Repubblica: “Leo zangado e feliz? Às vezes, para ser espancado. Se ele estivesse comigo, eu bateria nele todos os dias..

Avançar Paulo de CanioO comentarista da Sky Sport lançou uma crítica velada ao comprometimento de Leo: “Entendeu o humor, a fome e a raiva do Vinicius? Ele não prioriza a pressa nos treinos porque tem que gravar 8 horas de rap.”.

Fábio Capello Adicionada a final pós-jogo da Liga dos Campeões: “Leo precisa de algo diferente, porque tem um potencial enorme, mas ele mesmo tem que realizá-lo.”.