No acidente no pedágio de Rosignano, as vítimas foram: Robert Friedrich Fendt, Cornelia Schubert e Marco Acciai.

Três pessoas morreram: Robert Friedrich Fent (61 anos), que dirigia o carro maluco, sua esposa Maria Cornelia Schubert (68 anos), Florentino Marco Acciai (21 anos). Seis pessoas, incluindo uma família estrangeira com dois filhos, ficaram feridas a bordo. A hipótese é que o alemão tenha passado mal enquanto dirigia. Um pai: “Minha filha foi salva aos montes”

As fotos são ainda mais impressionantes: Três carros acidentados, a cabine da portagem da autoestrada Rosignano na A12 ficou totalmente destruída.Os corpos das três vítimas foram cuidadosamente retirados dos escombros num domingo dramático.

Três mortes: Um casal alemão, de 61 e 68 anos, de Augsburgo, viajava em direção a Roma com o seu carro, um Honda: colidiram em alta velocidade com outro carro, um Fiat 500, conduzido por um rapaz. O falecido tinha 21 anos. Robert Freundrich Fent (61 anos), sua esposa Maria Cornelia Schubert (68 anos), o florentino Marco Acciai, de Pontassie.









































































































No Acciai 500, uma mulher de 29 anos dirigia, sentada no banco do passageiro, e ficou ferida. Mais cinco feridos: A mulher de 63 anos, os seus dois irmãos mais novos, de três e seis anos, e a mãe de 35 anos foram transportados para o hospital de Livorno, enquanto o cobrador de portagens, de 44 anos, de Cesina, ainda está em estado de choque. Ele viu o carro atropelá-lo.

Outro carro, no qual estava um casal austríaco com a filha, foi atropelado por Carambola. O pai contou a Treno que eles foram salvos apenas pela bagagem acumulada: “É um milagre, apesar do vidro traseiro quebrado, minha filha não se arranhou. Fiquei na fila do pedágio, paguei e saí, e de repente houve um barulho , algo nos atingiu com força. Minha filha estava no banco de trás e felizmente tínhamos o porta-malas cheio e todos os vidros foram para as malas, obrigado por isso. Acelerei sem pensar e estávamos fora daquele inferno, mas havia um inferno por trás disso.”

Os investigadores estão tentando reconstruir o que aconteceu: o carro dos alemães não freou O motorista pode estar doente ou o carro pode estar com defeito. O carro passou em alta velocidade sobre a fila de carros na barreira da A12: então o efeito dominó destruiu também a portagem. A cena foi capturada por câmeras.

Por volta das 13h10, o carro Honda preto do casal alemão derrapou. Bate no guard-rail, passa direto por cima dos carros enfileirados no pedágio, bate no portão e tomba: no capotamento, o portão bate novamente em outro carro.

O carro alemão bateu no Fiat 500 dos dois meninos e o capotou. A colisão continua, engolfando o outro carro. Pelo mesmo motivo, antes de capotar, ele lança o Fiat 500 para cima, fazendo-o cair de cabeça para baixo em chapas indistinguíveis.



