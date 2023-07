“Ele correu e escorregou.” Investigações sobre a “caixa preta” da morte de Simona Cardone

“Tesla me passou um alta velocidade, Ele então ultrapassou outro carro. Eu estava a 60 km/h e o motorista sumiu em uma fração de segundo antes de fazer aquela curva cega contra o trânsito. Ele derrapou e bateu no primeiro carro veio na direção oposta. Quem quer que fosse, a pobre mulher perdeu…” Um profissional romeno – que pede para permanecer anônimo – foi uma das testemunhas do acidente que tirou sua vida na noite de sábado ao longo da Laurentina, no sul de Roma. Simonetta Cardone67 anos, Seu velho Lancia Y morreu instantaneamente ao volante, Parece que não tem airbag.

O motorista, de 20 anos, foi autuado por homicídio culposo Dirigindo um sedã Condução parcialmente autônoma e a “caixa preta” Apreendido pela Polícia Rodoviária Emanuel Esposito20 anos, julgado por homicídio veicular. teste de álcool e teste de drogas negativo, No entanto, ele pode ser preso pelo conteúdo de alguns vídeos encontrados em seu celular: um jovem, talvez ele mesmo, Cristoforo acelera por Colombo a 250 km/h. isso é uma história Em alguns aspectos, lembra Casal Baloccocom youtuber Matthew DePietro, Outro jovem de 20 anos foi preso por homicídio de menor Manuel, cinco anosAo volante Um Lamborghini SUV foi alugado, só ontem 11 pessoas morreram em outros acidentes em toda a Itália: três idosos em um carro em Epoli (Salerno), um ciclista em Marina di Ravenna quando colidiu com uma van, depois um menino em Monopoli (Pari), 41 -Udine e em Gemoneo (Varese) na província de Crotone, Recebedor de pensões e motociclista. Novamente: outro jovem investe Massara del Vallo (Trapani) e outras duas vítimas de Tarantino e da província de Modena. Segundo a Asaps (Associação dos Apoiadores da Polícia Rodoviária), 600 pessoas já morreram nas estradas nos finais de semana de 2023, cem só em junho. READ Trabalho na Lei 7: "Vacinar crianças com AstraZeneca é um absurdo grosseiro.

Carro “roubado” da empresa do pai Quanto à Tesla em Roma, Esposito levou um dos carros clientes do paiTitular deLimpeza e manutenção de carros Luxo em Pomezia. O município está a investigar para perceber se Tesla conduzia o veículo autónomo, a que velocidade e se Esposito estava no carro. Com dois amigos e duas namoradasEstava ao telefone. Simonetta Cardone morava em Laurentino. Ele amava e vivia pelos animais Sete gatos e dois cachorros. A vizinhança está de luto por ela. para Eugênio Patane, O conselheiro de trânsito de Roma disse: “Todos os esforços da administração colidem com um modelo social que deve consertar o tiro: Para ganhar seguidores nas redes sociaisos jovens ultrapassam os limites e arriscam a vida dos outros e a própria”. na Galleria Giovanni XXII – sublinha Patanè – acidentes por cem em três meses abaixo de 60. Vamos colocar outros nas vias expressas ».

