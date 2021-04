Reabertura das escolas, Drake: “Todos os alunos na sala de aula a partir de 26 de abril” – Crônicas

Roma, 16 de abril de 2021 – Retornará às aulas a partir de 26 de maio. primeiro ministro Mario Draghi, Dentro Coletiva de imprensa sobre reabertura, Sublinhados: “As escolas, como se costuma dizer sobre toda ordem e qualidade, reabrem na presença de áreas amarelas e laranja, enquanto na presença de uma área em vermelho, existem métodos de separar distância de uma área”. Em suma, a frente da escola é uma prioridade para o primário Reabertura. Hoje é o dia Mudança de cor das regiões E ISS Novos dados de Rt Em termos de região.

Escola, intervenção de Drake

“Com otimismo e otimismo prudentes, podemos olhar para o futuro – Tracy explica – há uma mudança em relação ao passado: as atividades ao ar livre e as escolas têm prioridade”. Ele então aponta: “O governo agiu Risco razoável, Os dados serão melhorados. Risco baseado em precedente: medidas como o uso de máscaras devem ser observadas ”.

O primeiro-ministro também fala sobre finanças: “reservado para reabertura de escolas”. 390 milhões para o projeto de transporte público Local, limites de 50% a serem implantados com regiões, mas muito já foi feito. Mais uma parte precisa ser gasta e depois iremos aos estados-regiões e ouviremos as iniciativas das regiões ”.

E ministro da saúde Roberto Speranza E acrescenta: “Nesse caso, o primeiro lugar que decidimos investir é na escola. Considera-a a arquitetura básica da nossa comunidade”.

Guilda: o tempo está apertado

“Não sei Os tempos estão muito apertados A Associação dos Professores responde após as comunicações do Presidente do Conselho. “Considerando o curso das epidemias em outros países europeus, como França e Alemanha, ressalta o Grêmio – é preciso proceder com cautela”.

No entanto, os sindicatos escolares – Sigil, Sisal, Yule, Snols, Kilda, Anif e Anf – O ministro da Educação, Patrigio Bianchi, foi convocado esta tarde Como o primeiro-ministro Drake e o ministro Speranza anunciaram na coletiva de imprensa, podemos falar sobre a reabertura de todas as escolas nas áreas amarela e laranja.

Melhorias

A subsecretária de Educação Barbara Floridia, antecipadamente, falou sobre o dia 3 de maio e sublinhou: “Eles deveriam Voltar para a aula Todas as alunas e ex-alunos do sexo feminino. Parece-me a consequência lógica do trabalho iniciado nas últimas semanas. Finalmente, estamos falando sobre reabrir várias funções, e Aquela escola, O que é uma prioridade e é lógico que reabrirá no primeiro dia Crianças do ensino médio Eles estão no papai. Isso é o que sempre ouvi, por isso estou satisfeito por estarmos caminhando nessa direção. É importante que todos os alunos estejam presentes pelo menos no último mês de aula, tanto a nível acadêmico como sobretudo psicológico. ”

Diretores

Essa ideia também levanta dúvidas sobre os tempos entre os diretores. “Já foi dito muitas vezes que foi apresentado como uma opção; A possibilidade de fazer isso Também depende do tráfego. Eu não sei como isso vai ser feito Para alcançar essas condições “, disse o presidente do NPC, Antonello Giannelli, ao falar sobre a escola na presença em 3 de maio. Depois, há o tema Triagem com um pano rápido: Não temos notícias. “Reabrir todas as escolas” parece problemático com essas dificuldades, mas você tem que ouvir o que o CDS tem a dizer. Todos esperamos reabrir, mas o problema é possível, não temos informações de que existam condições, vamos ver ”.