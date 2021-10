Fato e reencontro com Jonah Amandoira na sexta-feira 29 de outubro de 2021 em Tricesimo

Para festejar o trigésimo aniversário, adiado de 2020 para 2021 por motivos óbvios, o Folk Club quer agregar música de qualidade ao Patrio, que sempre foi seguido, e o concerto contará também com momentos de solidariedade. Teatro “Carsoni” de Trichesimo Sexta-feira, 29 de outubro A cada 20,30 Um grande fadista português será o protagonista. Jonah Almond, Será com Pedro Amendoeira Na guitarra portuguesa, John Philip Guitarra sonora e Carlos Menes Na passagem dupla.

Entre os motivos para que a noite agisse como um ‘rabo’ para “Madame Guitar” está o apoio da associação voluntária “La Casa de Joy” que trata de crianças com câncer. Regras anti-Govt; Para fazer uma reserva, entre em contato com 331-1077279 ou [email protected]

o Amendoeira

É uma das vozes mais relevantes da nova geração foto, Agora aprovado pela UNESCO ‘O legado invisível da humanidade ‘. Fiel às raízes mais tradicionais, o Fado na voz de Jonas é sublime, mas a sua voz maravilhosa consegue dar nova vida e frescura a esta extraordinária música lusitana. . Nasceu em 1982 e aos 13 anos participou na “Grande Noite do Fado do Porto” que ganhou o primeiro prémio na descrição de jovem feminino. Desde então, tem participado regularmente de shows por todo o país. Em 1998 estreou-se internacionalmente (Budapeste), gravando o seu álbum de estreia “Olhos Carotos” e tornando-se no mais jovem fadista com discos gravados.

Desde então, fez turnês pela Europa, Japão, Coréia do Sul, Brasil, Argentina e Índia, estabelecendo uma dezena de recordes e se apresentando com alguns dos melhores artistas como Sarah Tavares e Marisa. Um destes CDs foi produzido pelo guitarrista português Custodio Costello (duas vezes o convidado mais aclamado em “Madame Guitar”). Em 2012 gravou Tributo a José Fontes Rocha “Amor mais perfeito”, inteiramente dedicado ao seu autor, um dos compositores e músicos de guitarra portugueses, tendo o projeto sido posteriormente apresentado em grandes palcos em Portugal, Canadá e Luxemburgo.

No concerto do Trichesimo gravará o seu mais recente CD, “Na Volta da Mere”, 12 canções em novembro de 2019 e lançado em abril de 2020.