Edelfox croceto-tomer 4-5

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. Treinador Michael Achille.

Tomar: Marante, José Silva; Guilherme Silva, Almeida, Centeno, Cortez, Neto, Martins, Ferruccio, Marques. Treinador Nuno Lopes.

Juízes: Nuno Melo e Rubén Fernández.

Redes: Largada 3’52 de Oro, 9′ Márquez, 15’18 Martins, 22’05 Thiel; 1’03 Guillermo Silva, 10’03 Almeida, 21’17 Saavetra, 24’17 Ferruccio, 24’29 De Oro.

Observação: Dispensa provisória (2′) Almeida no pt, De Oro no st

Um bom clube de patinagem rende-se ao quinteto português Tomar (5-4 resultado final) e sai da primeira fase da Liga dos Campeões a um jogo do fim. No entanto, os homens de Michel Achille transformaram-se em comparação com a derrota de estreia frente aos franceses. Com o apoio perfeito da guarda-redes Adria Catala, que fez uma boa série de intervenções, a equipa do Crocetto lutou até ao fim, sempre muito focada, e isso é um bom presságio para os próximos jogos.

O início da partida foi ao estilo de Crocetto: Saavetra e seus companheiros criaram oportunidades de gol importantes e Marante foi frequentemente chamado para trabalhar. No entanto, nada pode ser feito na extremidade central do Caston de Oro fornecido pela Saavetra. O capitão rubro-negro fez o 2-0 num remate direto, após expulsão de Almeida. No entanto, Edelfox esteve perto de duplicar o marcador em pelo menos duas ocasiões antes do empate de Márquez. Portugal tenta assumir o controle da partida, mas as luvas de Catala impedem o quinteto de Lopes de marcar. Martins abriu o placar aos 16 minutos, com uma bela virada no meio do tempo para virar o placar novamente. Catala hipnotiza o chute direto de Ferruccio e Max Thiel converteu uma cobrança de falta direta antes do intervalo para conseguir o merecido empate.

2′ No segundo tempo, Guillerm Silva (artilheiro dos portugueses na vitória por 11 a 0 sobre o Walsall) fez um belo chute que pegou o goleiro do Grasseto de surpresa e colocou os portugueses novamente na frente. Aos 8 minutos, após a décima falta, Crocetto fez o quarto gol, mas a coxa do goleiro evitou o pior. Na peça, porém, De Oro é menos um homem de vermelho e branco do que um homem de azul. Almeida marcou em contra-ataque aos 11 minutos para efetivamente encerrar o jogo. Ele caiu novamente no final da partida e aumentou a pressão, fazendo 3 a 4 com Saavetra, que cobrou chute de Thiel e marcou no rebote do goleiro. Catala defendeu o remate direto de Neto aos 3’10 da sirene, mas Ferruccio bateu o guarda-redes com um remate direto aos 43 segundos para anular o remate de Maremma. Edelfox esteve perto no primeiro livre convertido por Donzi D’Oro e o empate falhou por pouco num remate de Cardella, no qual Marante fez um milagre. Nos últimos segundos, os jogadores do Crocetto também atacaram o quinto homem, mas sem sucesso.

Hoje, às 14h, o último jogo do Crocetto é contra os alemães do Walsall, último finalista da Bundesliga, no Noisy Le Grand.