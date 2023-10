O veículo que caiu da ponte pertencia à mesma empresa

Um novo acidente ocorreu naquela noite Um ônibus elétrico em Mestre no sábado Na província de Veneza. Ocorreu uma colisão em Carducci: o veículo desviou para a esquerda Quando ele bateu no fliperama Isso fica ao lado da casa. O acidente aconteceu no meio da vida noturna. 13 pessoas, incluindo o motorista, foram levadas ao hospital Mestre, Mirano e Tolo: Ninguém parece estar em mau estado e todos são códigos verdes e amarelos. A causa do vazamento pode ser uma doença do motorista.