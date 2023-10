Artista luso-argentina Maria Pacheco Sibils na 14ª edição da Bienal de Florença

Designer e artista visual argentino-português Maria Pacheco Sybils estará presente em XIV Edição da Bienal de Florença Será realizado de 15 a 22 de outubro de 2023 na Fortessa da Paso, em Florença.

Centrado no tema “Eu Sou Você. Identidades Individuais e Coletivas na Arte e Design Contemporâneo”, o evento pretende explorar os conceitos de identidades individuais e coletivas nos seus múltiplos significados filosóficos, psicológicos, sociológicos e culturais. Mais de 550 entre artistas e designers, e serão animados por projetos especiais, prêmios e importante presença internacional.

Apresentado por Maria Pacheco Sybils Quatro obras Pertencente ao seu mais recente projeto expositivo, húmus, inaugurado no prestigiado espaço da Galeria da Biblioteca Angélica em Roma durante a Semana de Arte de Roma em 2022. com húmus O artista continua anunciando sua reflexão sobre os elementos naturais e a relação com o ecossistema Uma sensação de reminiscência‘O apego à Mãe Terra e os sentimentos apaixonados de lhe retribuir estão fortemente expressos no trabalho de pintura.‘Observação de questões importantes atuais (cit. Maila Buglioni). Quatro empregos, ciclos Expansão E Prossiga, descrevem um espaço multissensorial cheio de energia em movimento contínuo, onde um sopro secreto e ancestral pode ser restaurado, na forma de uma floresta com tons azuis, abrigos com estrutura sutil e subterrânea se expandem e se regeneram com nova vida. A pesquisa de Maria concentra-se nos processos de transformação humana, revelando o poder e a energia das cores, dando vida às vibrações materiais e às texturas orgânicas com densidades de cores em camadas, vivas e dinâmicas.

Maria Pacheco Sybils Designer e artista visual argentino-português. Seus trabalhos abrangem arquitetura de interiores, cenografia, sistemas, design de objetos de arte, pintura e instalação. Colaborou com prestigiadas revistas, jornais e canais de televisão. Organizou exposições de artistas e fotógrafos, espetáculos de teatro e dança contemporânea. Curador de diversas marcas, criou protótipos e gráficos para elas na Argentina, Paraguai e Itália. Atualmente vive entre a Itália e a Argentina.

Informação

XIV Bienal de Florença

Fortaleza da Basso

Viale Filippo Strozzi 1 – Florença

14 a 22 de outubro de 2023

Horários: Domingo, 15 de outubro, das 10h00 às 20h00; Fechado segunda-feira, 16 de outubro; Terça-feira, 17 a sábado, 21 de outubro, das 10h00 às 20h00; Domingo, 22 de outubro, das 10h00 às 19h00

Pressione Com. + Fotos