Nápoles. O escritor e poeta português Nuno Judis visitou o histórico Palazzo Cellammar em Nápoles, onde ambientou o romance.Conspiração querido”, no âmbito de uma iniciativa organizada pela Embaixada de Portugal e pela Universidade Oriental. Livro (Tradução de Maria Luisa Cusati, Grimaldi & Co. Editores) ) é uma viagem entre o sonho e a realidade repleta de personagens ligados à história de uma residência quinhentista. O palácio foi comprado em 1700 pelo duque genovês Antonio del Giudice, príncipe de Chellammare. Os acontecimentos que formam o pano de fundo do romance são os acontecimentos da Conspiração de 1718, que encontra entre os protagonistas o ancestral do autor, Antonio del Giudice, cônsul espanhol na França. Após a morte do rei Luís XIV, uma conspiração visava a coroa espanhola ganhar o controle da monarquia francesa. “Querida Sati” Foi apresentado durante uma receção literária no Consulado de Portugal, via Nordones, na presença do Embaixador de Portugal em Itália, Bernardo Futscher Pereira, e da Embaixadora Maria Luisa Gusati.