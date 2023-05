Inundações na Emilia-Romagna: alerta vermelho, queda de helicóptero. Aviso para edifícios perigosos – Crônica

A chuva volta a Emilia-Romagna, já bastante afetada pelo mau tempo dos últimos dias e a emergência não parou: Áreas ainda mais vastas estão debaixo d’água, deslizamentos de terra deixando os Apeninos de joelhos E um alerta vermelho foi confirmado para hoje e amanhã.

A chuva pode fazer com que o rio volte a subir. A inundação do rio expandiu uma densa rede de canais agrícolas, que continuam a transbordar como um efeito dominó, fazendo com que a água inunde uma parte significativa dos subúrbios de Ravenna.

Um helicóptero caiu em Bellicetto di Lugo, na província de Ravenna, enquanto respondia a uma falha na linha de energia causada pelo mau tempo. Segundo relatos, quatro pessoas no barco ficaram feridas, duas gravemente. Pelo estado de mutilação no terreno, presumiu-se tratar-se de uma falsa aterragem, por motivos a apurar, um violento impacto na zona frontal. Segundo relatos da província de Ravenna, o helicóptero era um avião particular que voou baixo em nome da Enel para controlar linhas de energia em Ca di Lugo.

14 pessoas foram afetadas e o número de deslocados é superior a 15.000. As intervenções de ajuda à população prosseguem 24 horas por dia, tendo já 8.000 cidadãos sido acolhidos em hotéis e estruturas montadas pelas autarquias em ginásios, pavilhões desportivos e escolas.

blog ao vivo

13h20 A primeira-ministra Giorgia Meloni dará uma coletiva de imprensa no Grand Prince Hotel em Hiroshima às 23h, horário local (16h na Itália). O primeiro-ministro, que está no Japão para a reunião do G7, decidiu adiar seu retorno à Itália para acompanhar de perto a pior emergência climática que atingiu a Emilia Romagna.

12h54 Como medida de precaução, em vista da inundação do canal Tritolo em Chiusa San Marco (Ravenna), o município da cidade de Romagna ordenou a evacuação total e imediata da aldeia de Borgo Montone. Para aqueles sem alojamento, foi criado o centro de acolhimento Palacosta na Piazza Gaduti sul Lavoro 13.

12h45 Dos quatro feridos no acidente de helicóptero matinal na área de Ravenna, em Belricetto, dois estão em estado crítico e os outros dois têm ferimentos leves. Os carabinieri e o corpo de bombeiros de Lugo intervieram no local. A pedido da promotora Angela Scorza, mergulhadores estão vasculhando a área em busca de equipamentos do avião para reconstituir o ocorrido..

12h35 – “A partir desta manhã, todas as pontes, incluindo a United Europe Bridge, estão transitáveis“. nós saberemos Prefeito de Cesena, Enzo Latuga. “A evacuação do túnel Secante e do túnel Vail Europa continua. Portanto, o túnel Secante está fechado em ambas as direções”, disse o prefeito. No entanto, no que diz respeito à E45, refira-se que “a saída Borello Nord para Roma foi reaberta em ambos os sentidos; a Borello Sud, por outro lado, está fechada para Ravenna”.

12h34 Um alerta vermelho para Bolonha e Romagna permanece ativo até amanhã, domingo, 21 de maio: fraca instabilidade persiste. Localmente, os eventos também podem assumir a forma de um breve chuveiro. O risco de deslizamento de terra é forte.

12.08 A estrada estadual 3bis “Tiberina” (E45) entre Sarsina Nord e Monte Castello, anteriormente fechada para remoção de árvores inseguras devido ao mau tempo, foi reaberta ao tráfego.

12.04 Um helicóptero caiu em Bellicetto di Lugo, na província de Ravenna, enquanto respondia a uma falha na linha de energia causada pelo mau tempo. Quatro pessoas a bordo ficaram feridas: já haviam sido retiradas pelos bombeiros e levadas em uma ambulância aérea. Esta aeronave será um veículo privado da empresa ‘Eliosola’. De acordo com a reconstrução preliminar, o helicóptero tentou um pouso de emergência.

11.33 A prefeita de Sant’Agata sul Santerno, um dos municípios de Ravenna mais afetados pelas enchentes, Ene Emiliani, pediu voluntários para evacuar os prédios perigosos imediatamente. “Os bombeiros – explicou o autarca – informaram-me que estão a receber chamadas de voluntários que ajudam famílias a limpar edifícios com problemas estruturais. Perante esta situação, os voluntários devem abandonar imediatamente estes edifícios para evitar situações de perigo. Peço a todos que sigam as instruções do corpo de bombeiros para sua própria segurança.. A partir de hoje, a Defesa Civil entrará no país e auxiliará as famílias na limpeza da lama de todas as suas casas.

11h20 Segundo relatos de fontes italianas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou suas condolências à primeira-ministra Giorgia Meloni pelas vítimas das enchentes que atingiram a Emilia Romagna. Biden, à margem dos trabalhos do G7, aproximou-se de Meloni, apertou-lhe a mão e abraçou-a, oferecendo-lhe palavras de apoio, solidariedade e conforto.

9.14 “As notícias e imagens das graves inundações no norte da Itália são de partir o coração. Em nome dos canadenses, ofereço minhas mais profundas condolências aos que perderam entes queridos. Estamos pensando em todos os afetados e estamos prontos para fornecer apoio, se necessário.” . O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau postou no Twitter.

9.10 No total, 27.775 pessoas foram evacuadas por precaução em toda a província de Ravenna. Estes são os dados mais recentes para a Província de Ravenna. Somente em Ravenna, 22.000 foram expulsos; Em seguida, siga com Faenza 2.000 e Bagnacavallo 1.250.

8.47 Atualmente, a área do município de Ravenna, que foi despovoada, é igual a 10.873 hectares, o que representa cerca de 16% do total do território municipal com uma população de 14.220 habitantes (equivalente a cerca de 9% do total). A autarquia explica que nas últimas quatro noites, o sistema de acolhimento registou 1.200 dormidas em 60 unidades hoteleiras; Quanto aos centros de defesa civil, quase 3.000 pessoas entraram e saíram.

7.02 – O corpo encontrado ontem de manhã ao longo do della Valle em Fenza foi identificado como Giordano Felletti, de 79 anos, a sexta morte confirmada devido ao mau tempo na região de Ravenna e a décima quarta na Emilia-Romagna. Alarmes foram disparados quando alguns moradores voltaram para suas casas quando a água começou a baixar: um corpo flutuando em um jardim coberto de lama.

7.27 – Após as 6h30 na A14 Bologna-Taranto, a linha entre Fenza e Forli foi reaberta uma hora e meia antes do previsto, disponibilizando duas faixas de rodagem para o tráfego em ambos os sentidos. O fechamento de ontem à noite foi necessário para permitir que a força-tarefa da ASPI – já atuando em várias frentes – continuasse durante a noite e agilizasse o complexo plano de ação para restaurar os danos causados ​​pela enchente. Tempo permitido para retorno ao tráfego normal.

8.47 – Área atual do município A área drenada de Ravenna é igual a 10.873 hectares, o que representa cerca de 16% de todo o território municipal.para uma população residente de 14.220 (equivalente a cerca de 9% do total). A autarquia explica que nas últimas quatro noites, o sistema de acolhimento registou 1.200 dormidas em 60 unidades hoteleiras; Quanto aos centros de defesa civil, quase 3.000 pessoas entraram e saíram.

agência ANSA Alerta meteorológico continua, agora lado mais exposto do Tirreno (ANSA)

Operações hidráulicas nunca foram tentadas antes

Tentamos cobrir operações hidráulicas nunca antes feitas: está em curso uma manobra para trazer a água do Ser, do Canal Emilia-Romagna ou do mastro principal da rede de irrigação até o Pó. PARA Ravena Uma barragem de terra foi construída para controlar o dilúvio.

problema de abastecimento

Agora há um problema em Bassa Romagna: em uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados, 80-90% inundada, cerca de 100.000 pessoas vivem e enfrentam dificuldades para obter comida e água. Do começo Sant’Agata sul Santerno, talvez o município mais afetado pelas enchentes. Mas os Apeninos também estão em crise: Casola Valcênio É afetada por deslizamentos de terra e isolada do resto do mundo. Mesmo problema de A Modigliana Deslizamentos de terra que o preocupam não contam mais. ou A mercado sarraceno A instabilidade geológica praticamente mudou a geografia do país. estão por perto 300 deslizamentos de terra e 500 fechamentos de estradasHá quedas de energia e interrupções nas linhas telefônicas, complicando ainda mais os esforços de socorro.