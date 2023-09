Mattarella: ‘Os imigrantes podem representar um grande potencial’ – Notícias

Presidente Sergio Mattarella na cerimônia de abertura do ano letivo em Forli, No gramado do instituto técnico ‘Saffi-Alberti’ de Forlì. Foi a XXIII edição do ‘Dutti a Scuola’, na qual também participou o Ministro da Educação e Qualificações, Giuseppe Valditara.

“Reabrir a escola sempre foi uma oportunidade, um forte motivo de compromisso comum, um motivo de esperança”, disse Mattarella de Forli. “A escola representa não só o ano da juventude, mas também o ano das famílias, das comunidades, das vilas e cidades”, observou o Chefe de Estado. “Este é o caminho para o nosso futuro.”

“Embora os edifícios estejam danificados, o ano letivo abre regularmente nestes terrenos. É um símbolo forte e concreto de perseverança e resistência”, acrescentou Mattarella. “A abertura aqui hoje representa uma mensagem de proximidade imutável com o povo da Romagna. Nos dias seguintes à enchente – acrescentou – muitos voluntários de toda a Itália levaram pás, vassouras e baldes. A sua contribuição no combate à difamação e na demonstração de uma cultura de unidade é inestimável”.

“Para este início, decidimos visitar Mattarella – no coração da Romagna, vítimas das inundações devastadoras do passado mês de Maio, que destruíram casas e empresas, inundaram campos agrícolas e perturbaram a vida de muitos”. “Apesar dos danos causados ​​pelas estruturas, o ano letivo abre regularmente nestas terras. Este é um sinal forte e concreto de determinação e resistência”.

“É preciso considerar com cautela que cerca de 800 mil alunos frequentam nossas aulas. Filhos de imigrantes ou imigrantes estrangeiros. Cerca de um décimo dos matriculados em nossas instituições. Este é um enorme compromisso acadêmico. Estudam como italianos, aprendem a nossa cultura e os nossos valores e podem representar o melhor potencial para o país. Uma parte importante do futuro da Itália depende da sua adição positiva.”

“Pela peculiaridade da situação dos imigrantes – aliada às condições de pobreza de muitas das suas famílias, estas meninas e meninos estão expostos – mais do que outros – ao atraso ou ao abandono escolar. . Porque formas de segregação, mesmo que não declaradas ou deliberadas, representam sérios riscos insidiosos para toda a comunidade. Criam. Devemos evitar o risco de os jovens crescerem fora dos canais escolares. Na negação da coexistência ou como um incitamento à rebelião “.

“Precisamos de uma ampla gama de ações em diferentes níveis. Com políticas destinadas a investir na juventude e no futuro, com intervenções estruturais para reduzir as disparidades entre as regiões, “Estratégias para ampliar oportunidades e caminhos de integração e solidariedade, repressão ao crime, especialmente à atividade de organizações criminosas que tentam se impor como substitutas da vida civil, da legitimidade, das instituições democráticas”, afirmou o Presidente. a juventude da República.”O centro das atenções das notícias recentes – observa – os jovens como protagonistas Centra-se em alguns dos casos mais extremos de desvio que existiram. Roubos, assassinatos, brigas entre gangues de jovens, violência e assédio intoleráveis ​​contra meninas, bullying matando outras crianças e episódios inaceitáveis ​​de arrogância”.

“A escola é a primeira e mais importante resposta à degradação. As boas escolas são a ferramenta mais eficaz e valiosa da República para criar e difundir uma cultura de legitimidade, convivência e respeito entre as gerações mais jovens.” Com a necessidade de reconstruir a relação com eles todos os anos, devemos caminhar juntos com os alunos para impedi-los de mudar a cada ano. Ao garantir que tenham condições económicas adequadas., ao devolver integralmente o valor que merece na sociedade, é por vezes questionado pelos pais que não percebem que estão a prejudicar os seus filhos.

O presidente Sergio Mattarella cita Platão na abertura do ano letivo em Forli. “Como ensinou Platão – observa Mattarella – ‘Quando os filhos se consideram iguais aos pais, os professores tremem diante dos alunos, preferindo bajulá-los a liderá-los, quando as leis são desprezadas, quando nenhuma autoridade é mais tolerada, é um sinal. é tirania. começa.”

“A escola deve funcionar em harmonia com eles. Isto só pode ser feito tornando os jovens protagonistas, fortalecendo o diálogo entre professores e famílias e entrando na realidade social. . Ajude-os a crescer, porque a escola são vocês, queridos meninos e meninas. , a escola é o seu caminho para a liberdade. Uma boa jornada.”

Mattarella vê representantes da associação ‘Vitim del Fango’



O Presidente da República, Sergio Mattarella, durante uma visita à escola Saffi Alberti em Forlì, encontrou-se com representantes da associação “Vittime del mud”, que pediu ao chefe de Estado que não se esqueça da Romagna. Mattarella destacou o trabalho que o General Figliolo estava realizando e sua paixão.

