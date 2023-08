No caos da MotoGP, Honda e Yamaha ajudam? Comece a rebelião

A profunda crise da Yamaha e da Honda no MotoGP levou Torna a avaliar a possibilidade de restabelecer as concessões.

Durante anos, a MotoGP Honda ditou a lei. A casa de Tóquio venceu de 2011 a 2019, exceto na temporada de 2015, quando a Yamaha dominou. No entanto, nos três anos anteriores a 2011, foi a casa de Iwata que roubou a cena graças às super atuações de Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Durante esses anos, ninguém poderia resistir ao domínio das casas japonesas.

Em 2007, com a inesperada vitória de Stoner, em 2007, a Ducati foi a única a entrar na dobradinha de MotoGP das duas rainhas nipónicas. No entanto, nos últimos tempos, Borgo Panigale House abriu um ciclo. Em 2020, o cobiçado reconhecimento mundial entre os construtores veio com o tandem italiano Dovizioso – Petrucci. Nos últimos dois anos, Beko Bagnaia e Jack Miller têm levantado a bandeira da equipe de fábrica.

Antes de 2023, muitos contra-pilotos começaram a criticar o domínio tecnológico de Desmosedici. “Esgotando os impotentesdisse Andreotti. No MotoGP a Ducati vai varrer os não pilotos.

A Desmosedici tornou-se o padrão, enquanto Honda e Yamaha lutam pelo último lugar na classificação. A ausência de uma equipe satélite pesou muito na equipe de Iwata, enquanto as lesões de Marc Márquez representaram uma crise sem precedentes para a Honda.

O único centauro da equipe de Tóquio capaz de quebrar o ritmo de vitórias na classe alta é, ironicamente, Alex Rins na RC213V da equipe satélite LCR no COTA. A ex-Suzuki já assinou contrato com a rival Yamaha até 2024..

Franco Morbitelli se despede da M1, enquanto Fabio Quartararo segue como centroavante. O problema dos japoneses, claro, não eram os mecânicos e os pilotos.

No MotoGP, é um choque de concessões

Começamos a conversar no paddock Restabelecendo ofertas para ajudar equipes em dificuldades. Um claro favor para Honda e Yamaha, mas o novo centauro da equipa Aprilia RNF, Miguel Oliveira, tem a sua própria teoria sobre o assunto. Os portugueses acreditam que mais motos devem ser restritas e equipes menores e em dificuldades devem ter mais dias de teste e pneus do que têm agora.

Depois de correr na KTM, Oliveira estreou-se na Aprilia em 2023. A estreia foi muito agridoce, completamente atacada por Marc Márquez. Em entrevista com motorsport.com O Centauro Português relatou: “Primeiro, minha ideia é criar um sistema. Uma abordagem técnica semelhante é desenvolvida nas corridas de MotoGP“.

Observe, é claro, a Ducati alinhando 8 motos na pista. Segundo Oliveira, é preciso equilibrar, talvez mais limitado em termos de homologações, dias de testes, staff para quem quer mais motos. Os incentivos introduzidos em 2014 ajudarão a equilibrar o desempenho de todas as equipes.