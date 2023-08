Ferragosto e New Week foram iniciados por Nero, mas a previsão mudou um pouco, detalhes » ILMETEO.it

Clima: Ferragosto e New Week disparam de Nero, mas a previsão mudou ligeiramente, detalhes

Previsão do tempo para meados de agostoA previsão muda ligeiramente para 15 de agosto e parte da nova semana, com o calor extremo ainda confirmado pela chegada do anticiclone Nero, prestes a incendiar grande parte da Itália..

Muitas pessoas estão esperando por nós novidade O clima para a nova semana é o destaque do verão para muitos italianos. A partir de 15 de agosto não seremos os únicos Quente e abafado, mas com risco de tempestades de calor Devido a diferenças de energia em diferentes regiões e entre diferentes massas de ar.

O ator principal é o clima no meio da semana de agosto Mau anticiclone africano nomeado “Nero” Isso, de dentro do deserto do Saara, já se estendeu em direção ao Marais Nostrum e continuará a partir de segunda-feira, 14.

Analisando detalhadamente essa progressão de alta pressão, (Mapa abaixo), podemos ver claramente as propriedades intrínsecas da massa de ar em questão, muito quente, Um sistema subtropical, que só pode causar extrema estabilidade atmosférica com mais sol.aumento da temperatura. Em vez disso, uma área de baixa pressão pode ser encontrada no Oceano Atlântico Norte (rotulada como “Furacão”).B“) Isso levará a algumas tempestades nos próximos dias. Clima muito quente em agosto com anticiclone Nero. Trovoadas no Norte na Quarta-feiradurante o dia meados de agosto (terça-feira, 15) Quinta O calor é especialmente sentido Nas regiões tirrenas e nas duas ilhas principais onde vão os valores termais Difundido acima de 34-36°C Nas horas da tarde. Mesmo um Florença Até que você possa alcançar o pico 37°C. Além disso, não excluímos que os picos máximos possam ser alcançados nas áreas interiores da Sardenha. 40-42°C. Ainda incapaz de suportar o calor, oabafado: Massas de ar gradualmente mais quentes são carregadas no anticiclone a taxas mais altas Umidade Na longa viagem pelo Mediterrâneo, do Saara à Itália; Esta situação, recordamos Desconforto físico.

Mas cuidado, não é só o calor que caracteriza o quadro meteorológico; Com este tipo de configuração não faltarão os chamados “.Tempestades de calor“Será mais amplo do que o esperado. Desde o primeiro dia meados de agostoMas pelo menos até quinta-feira, dia 17, o risco aumenta Trovoada cujo impulso está relacionado com os movimentos convectivos que distinguem este período entre meio-dia e noite: isto é, ar quente e úmido que sobe e esfria e se condensa em majestosas nuvens altas. Na prática, o aquecimento diurno é causado por “bolhas de ar quente” (definidas Trópicos Tecnicamente) se encontrarem as condições adequadas (as camadas mais frias da atmosfera em altitudes mais elevadas), podem dar vida às nuvens cúmulos que formam a tempestade.

De acordo com as últimas atualizações, as áreas de maior risco Os Alpes são especialmente orientais (Trentino Alto Adige e Cador em Primis) Embora não se possa evitar a possibilidade de algumas células de tempestade, com alta intensidade, passarem para áreas próximas. PlaníciesTrazendo chuva à vida, às vezes juntos Granizo.