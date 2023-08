Mercado de transferências de Roma: Matic em Rennes, levei Zapata, Sanchez e Paredes

Mercado de transferências de Roma: Matic se despede, Giallorossi se prepara para sucessos com Paredes, Sanchez e Zapata

Matic deixa Roma via Rennes – Perfil do jogador no Twitter

A estadia durou apenas uma temporada Nemanja Matic Com a camisa da Roma, os Giallorossi chegaram a contratá-lo como agente livre na última temporada e o sérvio conseguiu assumir a liderança da equipe da Roma rapidamente. Paulo DybalaDois, aliás, os verdadeiros pilares da grande temporada europeia Roma visto na última temporada Liga Europa.

No entanto, nas últimas semanas, a dor de estômago do meio-campista sérvio parecia piorar cada vez mais, com o estreante fora da renovação automática por mais uma temporada. Em junho passado, de fato, ele aceitou um plano Rens, conseguiu afastá-lo dos Giallorossi devido a um contrato de dois anos. Roma, portanto, será monetizada 3 milhões de euros Do clube francês, isso ainda seria um ganho de capital com zero chegadas do jogador. Porém, agora, comandado pelo general manager Giallorossi, Diego PintoTerá que rever seus planos de mercado de transferências e enfrentar um novo golpe no meio-campo que poderá compensar a saída do sérvio.

Um tiro que poderia ser um retorno sensacional Leandro Paredes Na capital. De fato, a Argentina agora é conhecida por suas demissões perenes PSG, ele iniciará várias negociações para se livrar de seu jogador. por isso RomaAssim, a Argentina representa uma possibilidade real, a pensar nos ciganos, ainda que ambicionem pedir aos parisienses um empréstimo com direito de compra. Paris Eles estarão dispostos a vender o jogador com certeza.

Os outros dois gols

Duvan Zapata – Stadiosport.it

Além da Argentina, os Giallorossi também negociam com o PSG Renato Sanchez. Só português também desfilesOs parisienses não teriam sido convidados para a primeira partida do campeonato contra Lorient. Diego Pinto O jogador deve ser persuadido, mas o PSG não está aberto a uma venda, e a Roma terá forte concorrência dos portugueses. GalatasarayTambém empurrando para os portugueses.

Mas o mercado de câmbio Roma Ele não ficará preso no setor de meio-campo. Os Giallorossi teriam, de fato, decidido afundar o golpe Duane Zapata Agora no limite do projetoAtlanta. Os Giallorossi já chegaram a um acordo com Dee em regime de empréstimo sério 3 milhões de eurosE um resgate potencial foi definido 10 milhões de euroscom condições consequentes associadas 40% Aparições do jogador em campo. Assim, os dois clubes estarão em fase final de negociação com a fumaça branca, que já poderá ser anunciada nas próximas horas.