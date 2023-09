Missão da UE, incluindo a marinha. E ele convida van der Leyen para Lampedusa- Corriere.it

Georgia Meloni E. Úrsula van der Leyen Juntos, em Lampedusa. A missão ainda não tem data “Sim” do Presidente da Comissão Europeia O apelo do primeiro-ministro italiano de Roma, L.Esperando por um avanço. Os números do desembarque alarmam o Palazzo Sigi e reforçam as dúvidas sobre o rumo puramente político dado às eleições europeias, por forças ansiosas por demonstrar que a direita não sabe como resolver os problemas.

Após a reunião com os Ministros, O primeiro-ministro parte para o contra-ataque. Ligue para Bruxelas para obter assistência por carta Carlos Miguel Tem van der Leyen E, com um vídeo, dirige-se aos italianos. Vestido com jaqueta branca e cabelos trançados, Meloni garante que não mudou de ideia em relação às promessas eleitorais. Ela está convencida de que a estratégia do seu governo ainda é “muito agressiva para resolver o problema estruturalmente”, mas “levará tempo, especialmente se o trabalho for interrompido”. interesses ideológicos». Depois de falar com refugiados de África («Se você entrar ilegalmente, você será rejeitado»), a União Europeia alerta: os piores cenários podem estar por vir.

intervenção Situação internacional “muito difícil” “Dezenas de milhares de pessoas” poderiam sair Olhando para o futuro. Se a pressão migratória na Itália se tornou “insustentável”, Meloni gosta O alarme soa alto em Bruxelas: “A Europa não pode acolher esta enorme população” que foge de África. Precisamos de “uma missão da UE que inclua uma frota” para deter os barcos à medida que partem. Na ausência de uma estratégia para transformar a preocupação em ação, a Comissão da UE lança apelos aos países da União. Palestrante Anita Hipper Ele diz que Roma tem o apoio de Bruxelas e pede a todos os países “maior solidariedade” após o “golpe” da Alemanha contra a Itália. Presidente do Parlamento da União Europeia Roberta Metzola Ligue para Melonie e Promete “uma resposta europeia”.. READ "Espancado por 50 anarquistas", foi a reação de Salvini

Regras rígidas com números do Ministério da Administração Interna O pouso foi duplicado Alarme Palazzo Sigi, onde Meloni convence o presidente tunisiano Gais Said a cooperar. Diminua o fluxo. Segunda-feira Secretário Adjunto Alfredo Mantovano Será realizado às 12h30 sob a presidência do CISR MDL Começa com «Ações extraordinárias». Uma correção Extensão até18 meses Limitação de espera pela deportação de imigrantes ilegais Centros de Retenção, que será reforçado. A segurança identifica estruturas em locais com densidade populacional muito baixa, perímetro e vigilância fáceis. Detenção de imigrantes ilegais. Mesmo que Ellie Schlein, da esquerda, perceba que “a Europa precisa de cuidar disso”, a tensão está a causar debate.

Paris está mudando de rumo 48 horas após o anúncio de que as fronteiras da França serão fechadas Emmanuel Macron muda a abordagem, incentiva a UE a “proteger melhor as suas fronteiras” e apela à responsabilização: “É dever de todos nós, europeus, não deixar a Itália sozinha». As tensões com Berlim também estão a diminuir. O governo alemão suspendeu a recepção voluntária de migrantes, explica «Envie um sinal para a Itália E promete retomar o intercâmbio com “nossos amigos de Roma” se o governo Meloni voltar à respeitabilidade Acordo de Dublin.

Avaliações da Liga Norte As tensões internas são muito elevadas, como evidenciado pela abordagem argumentativa“Baixar” para Lega Seu Ministro do Interior, Matteo Piandedosi. Calderoli suspeita estar por trás da “invasão” dos últimos dias Um diretorVê o risco de “uma catástrofe” e lamenta o seu líder no Ministério do Interior: «Nada disso aconteceu quando Salvini era ministro do Interioralgumas palavras para os sábios “. Palazzo agora está livre em Sigi, esperando um confronto da liga. READ Pioli adverte Leo e Milan: "Ainda não é campeão"