O cão da Serra da Estrela é o antigo guardião das pastagens portuguesas

Membro do Comitê Científico Kodami Treinador de cães CZ

O Cão da Serra da Estrela Ele é o protetor dos rebanhos Descendência portuguesa O gênero pertence ao grupo dos moluscóides Cães de montanha. Esta espécie é uma das mais antigas da Península Ibérica e esteve durante muito tempo isolada nas terras altas do centro-leste de Portugal, onde acompanhava o homem no cuidado dos animais e assim por diante. Este cão de grande porte, de aspecto pacífico e de imensa coragem, foi de facto um ajudante insubstituível do exército português, tendo no passado sido também utilizado como cão de tração.

Essas tarefas exigem muita força e potência, e a constituição de Estrella fala por si, com um visual musculoso e rústico. Quem quiser morar com ele deve saber que a amizade é feita de paisagens, paz e sossego, alguns passeios sociais e lugares lotados.

aparência

Portugal

padrão

N° 173/30.03.2009

Grupo 2 Cães do tipo Pinscher e Schnauzer, Molossóides e Boiadeiros Suíços

Seção 2.2. Molossóides. Raça de cachorro de montanha

eu estou esperando

O cão Estrella Sierra é um grande molossóide de aparência antiga e sólida. Existem dois tipos de cabelo: longos e curtos. Os machos atingem 65/73 centímetros e 45/60 kg, as fêmeas geralmente não ultrapassam 69 centímetros e 45 kg.

Razões

Segurança, Territorial, Possessiva, Competitiva, Afiliação, Epimélica.

namorado

Passar um tempo com sua família ao ar livre, guardando e protegendo seus pertences. Observando o mundo esperando que ninguém aparecesse no horizonte.

Saúde, cuidado e manutenção

Como todos os cães de raças grandes, ele pode sofrer de displasia de quadril e cotovelo. É um cão de saúde resistente e constituição sólida. A pelagem não requer cuidados excessivos.

Origem e História

A sua origem perde-se nas brumas do tempo e é considerada uma das raças mais antigas da Península Ibérica. Segundo muitos, a chegada destes grandes cães pastores está ligada à migração para oeste dos visigodos, que, na época romana, viajaram para o continente e trouxeram consigo os seus animais de fazenda e, aparentemente, cães pastores. Eles protegeram todos os seus bens de lobos e bandidos.

Com isso, os ancestrais dos cães da Serra da Estrella chegaram às fronteiras ocidentais do continente, onde as pastagens apresentam as mais diversas características e se encontram desde o nível do mar até cerca de 2.000 metros acima do nível do mar. Até ao século XX, a população humana destas terras dedicava-se em grande parte à agricultura e as espécies isoladas permaneceram internacionalmente desconhecidas durante muito tempo. A raridade desses defensores aumentou quando os pastores começaram a agir por meio de esterilização e castração para evitar o acasalamento quando estavam livres para vagar pelo território. Este fator teve um efeito negativo na propagação de Estrella, porém, a partir de 1908 iniciou-se uma recuperação gradual.

As competições foram realizadas com o objetivo de Preserve-os e proteja-os E é desse período também a primeira tentativa de criar um registro de cães dessa raça. No entanto, até à década de 1950, a alfabetização não estava generalizada no Portugal rural e, por esta razão, era muito difícil rastrear o número de indivíduos seleccionados.

No entanto, as grandes capacidades destes cães têm sido reconhecidas longe das pastagens e, de facto, foram utilizados como rebocadores em alguns pontos de Portugal quando os fuzileiros navais os acompanhavam durante as patrulhas. e para caçar pequenos mamíferos. Comparado a outros cães de guarda, é, de fato, mais rápido em seus movimentos. No entanto, ele certamente prefere proteger seu rebanho em vez de perseguir uma presa.

Estrella é muito rara na Itália, segundo NC, 8 novos indivíduos foram registrados em nosso país em 2022. No entanto, qualquer pessoa que queira adotar um desses cães pode considerar recorrer a um resgate que lide com cães guardiões abandonados ou abusados.

Motivações (desejos e necessidades)

O cão Serra da Estrela é um pastor guardião e como todos os cães escolhidos para esta função, desenvolveu uma personalidade muito cautelosa para com estranhos que possam representar um perigo para o rebanho. A sua motivação social é, portanto, reduzida ao mínimo, enquanto se criam segurança, territorialidade e posses.

No entanto, Estrella é uma consigo mesma para demonstrar sua disposição em proteger o rebanho e seus bens humanos.Motivação epimelótica aparente E, claro, é ingressouIsso o faz sentir a necessidade de ser ativo em grupo.

No passado, a estrela às vezes praticava atividades de caça com humanos, mas o impulso predatório não era particularmente desenvolvido, pois o criador de guarda não se sentia confortável em perseguir animais, e o mesmo se aplica ao impulso de patrulha. Corre-se o risco de pressioná-lo cada vez mais para mapear o território. Enquanto isso, tudo pode acontecer no rebanho.

Aspecto físico

O cão Serra da Estrela é uma raça de cão pastor Tamanho grande. Os machos têm normalmente de 65 a 73 centímetros de altura e pesam de 45 a 60 quilos. Por outro lado, as mulheres têm altura de 62 a 69 centímetros e peso de 35 a 45 kg. A cauda é longa e grossa, portada em forma de cimitarra e bem guarnecida de pelos. Presidente É longo e ligeiramente convexo, com uma máscara de pêlo escuro que chega até os olhos. O crânio é redondo e o nariz é preto. Os olhos são de formato oval e geralmente de cor âmbar escuro com uma expressão calma e alerta. ouvidos Eles são finos, triangulares e dobrados sobre si mesmos.

Existem dois no gênero Diferentes tipos de pele (longa e curta), mas geralmente a pelagem é mais abundante e mais dura. O subpêlo, porém, é fino, curto e ondulado. A pelagem é curta na cabeça e nos membros, enquanto longa na cauda, ​​ao redor do pescoço e na garupa, onde há numerosas franjas. Porém, em raças de pêlo curto, o comprimento é uniforme em todo o corpo.

O cão Serra da Estrela apresenta-se numa variedade de cores, incluindo amarelo, porco e cinzento, em diferentes tonalidades e intensidades. O cervo do tipo “lobo cinza” combina tons de amarelo e cinza, muitas vezes em tons claros e escuros, enquanto o cervo do tipo “tigrado” apresenta cores de base amarelas e cinza, com listras pretas e uma máscara escura na região do focinho do crânio. Existem pequenas manchas brancas nas pontas das patas dianteiras e traseiras, no pescoço e na parte inferior do peito.

Cuidado e saúde

O cão Serra da Estrella é geralmente uma raça forte e resistente, mas como todos os cães, está sujeito a algumas doenças genéticas comuns, incluindo displasia da anca e do cotovelo, que faz com que as articulações se desenvolvam de forma anormal e causem dores. Dificuldade em se movimentar. D. para mantê-lo saudávelUma dieta balanceada E dê-lhe a oportunidade de se movimentar diariamente (para manter um peso corporal ideal).

A manutenção da pelagem exige muito pouca manutenção e tudo o que você precisa fazer é escová-la ocasionalmente (especialmente para os tipos de pêlo comprido) para evitar a formação de emaranhados e nós na pelagem. Por se tratar de um cão que vive ao ar livre, recomendamos o uso de um inseticida adequado Proteja contra pulgas e carrapatos.

O que fazer com um cão da Serra da Estrela

Com este ótimo protetor você pode passar momentos tranquilos ao ar livre, porém sem forçar em um ambiente lotado. Ele tem o hábito de rastrear qualquer coisa que se mova e, na verdade, pode ser cauteloso e cruel com estranhos que se aproximam de sua família de forma ameaçadora.

Então talvez você possa pensar em ajudar o cachorro a se sentir à vontade enquanto ainda é um cachorrinho, na frente de estranhos, e não fazer papel de bobo. Um Serra da Estrela pode transformar-se num Labrador. A escolha dos séculos certamente não mudará em poucos meses, mas conhecer os seus talentos e tratá-los com responsabilidade será o ponto de partida para a construção de uma relação equilibrada e de profunda confiança.

Ótimo relacionamento e ambiente

Estrella é uma guardiã com personalidade muito confiante e autônoma. Portanto, para conviver com ele, é preciso saber que ele busca harmonia, confiança, respeito e paz no relacionamento com seu povo.

Para que ele possa conviver em paz com outros membros da família – os gatos. No que diz respeito às crianças, é muito importante que cada membro do grupo respeite o espaço e o tempo dos outros e, acima de tudo, que os adultos supervisionem as interações. Estrella pode realmente sentir que precisa cumprir seu papel de pastor e pode ser prejudicada ao se movimentar com as ovelhas.

Serra da Estrela Um dia com o cão

Você acorda quando sua Estrella vem ver você e coloca seu grande focinho na beira da cama. Você coça o pescoço dele vigorosamente e ele abana o rabo enquanto olha para você com olhos pacíficos. Antes de servir o café, você abre a grande porta do jardim para ele e o observa caminhar tranquilamente pelo gramado, entendendo o que aconteceu durante sua ausência durante a noite.

Você está tomando café da manhã lá fora e ele está deitado em silêncio, longe de você. Antes de ir para o trabalho, vista um babador e saia para o campo. Você mora em um lugar onde há pouquíssima gente, e as pessoas que moram perto te conhecem bem, então, de vez em quando, você pode fazer uma viagem para o campo sem se preocupar com a coleira.

Enquanto você caminha, ele fica cheirando uma raiz, depois chega até você, passa um pouco por você e olha para você. Quando seus olhos se encontram, você sorri e ele abana o rabo silenciosamente. A vossa amizade baseia-se nestes pequenos gestos: umVocês podem se sentir juntos sem ligar constantemente um para o outro.

Volte para casa e prepare a tigela dele antes de se despedir. Quando ele terminar de comer, abrace-o por alguns minutos e saia. Ao voltar, você o encontra dormindo na porta, a parte da casa onde ele pode controlar tudo. Você se veste bem e desta vez entra no carro e vai para o campo onde poderá sentar-se para ler um bom livro enquanto sua Estrella mastiga um osso e dorme profundamente ao seu lado. Quando alguém aparece no horizonte, vocês se olham e dizem que não há necessidade de se defender: isso não é uma ameaça! Ele entende muito bem o que você está dizendo, mas mesmo estando deitado ao seu lado, ele não para de olhar para a pessoa que se afastou.

Você vai para casa e o alimenta novamente. À noite, depois de terminar o jantar, receba-o no seu sofá e reserve um tempo para escovar os cabelos mortos. Ele se deixa relaxar e, depois de alguns minutos, adormece. Quando você o vê calmo e tranquilo, você pensa em como é a vida de um grande defensor. Confiança mútua, respeito e poucas palavras.