AO VIVO MN – VIC-MIL (1-6): Fim da partida, boa atuação dos rossoneri. O problema de Tonali é a única nota conflitante

90‘O amistoso termina aqui, o Milan venceu o Vicenza por 6 a 1.

83— Ele se atira pelas ruas do meio de De Ketelaire, tentando o filtro de Salemachers, mas é muito longo.

81‘O Milan sempre esteve no controle, agora os ritmos estão um pouco mais baixos.

78‘Primeiro flash de De Keteler perto de marcar de uma posição muito angular. Um toque de mão claro no início da área, talvez um duplo, pelo zagueiro de Vicenza foi incrivelmente anulado pelo árbitro.

76‘Uma oportunidade imediata para o CDK, ele segue bem a ação, mas solta a boa bola que Rebekah precisa na corrida.

75“Chegou a hora de Charles de Ketelare substituir Brahim Diaz. Um quarto de hora para o belga, como esperado.

71Ammonito Caleb de Vicenza é um detetive brilhante em Diaz.

69′ Gol do Milan! Rebik! Uma bola muito bonita de Diaz, que de alguma forma colocou Rebic na frente do goleiro. O croata não errou, 6-1 Milan.

67Benesar vai direto para o gol e o Vicenza mantém o goleiro.

66Slalom especial de Saelemaekers pela direita, fugindo de dois adversários que o desembarcaram. O árbitro apita, pênalti. Em vez disso, parecia um pênalti.

58‘Outra mudança em Milão: Messias fora, Vendedores dentro. O brasileiro, assim como Donali, vai direto para o vestiário.

57‘Messias também tem problemas para ficar no chão e tocar os tornozelos.

56Uma grande jogada de Leo, que se viu na área após algumas trocas com Krunick: seu cruzamento no meio foi retirado.

53‘Rebic recupera a bola na entrada da área adversária e marca: mas a intervenção do árbitro no zagueiro é uma falta, então é tranquilo.

51Rade Krunik assume o lugar do lesionado Donali.

50′ Gol do Milan! Tomori! O escanteio de Bennazar sai e Tomori marca com uma boa cabeçada! 5 a 1 para o Milan.

49‘Sandro Donali, que sai de campo, tem um problema muscular. O meio-campista não esperou a troca e foi direto para o vestiário.

46Nenhuma mudança entre os rossoneri e a recuperação começa. Primeira bola do segundo tempo para o Milan.

Mesmo contra o Vicenza, e consistentemente em Marselha, o Milan mostra sua grande força. Além da pequena chave inicial, os rossoneri mostraram que podem dominar a longa distância e atacar em todos os sentidos, com um gol do adversário aos 20 segundos. Da esquerda para a direita, cabeça e pé. Theo Hernandez, o grande protagonista, arrasa no ritmo e nas inserções. Leo, Rebic, Messias e Diaz também tiveram bom desempenho. O adversário obviamente não é muito determinado, mas respeita mais a competição amistosa: os primeiros quarenta e cinco minutos são agradáveis ​​e tranquilizadores.

47‘O primeiro tempo termina com isso.

46‘Messias golpeado na cabeça, resgatado por servos.

45‘Theo ainda está no chão e é resgatado pela equipe médica: segundos depois ele pode se levantar e continuar.

42O Milan chegou perto do quinto gol com Theo, trabalhou na área e foi bloqueado no final.

39‘Brahim Diaz começa e a bola não está muito alta.

38Ele continua a atacar o Milan, que ganha um livre ofensivo de uma posição interessante.

33Outra fuga pelas ruas do meio de Theo, mas ele foi parado com força. O árbitro não erra e o francês está no chão com dores.

31′ Gol do Milan! Própria meta! O gol contra de Dalmonte aparece no placar, mas o gol é todo de Theo. O incrível chute do francês de uma bola que parecia perdida deixou o goleiro no meio: Dalmonte passou na frente de Messias e chutou para o gol. 4-1 Milão!

30′ Gol do Milan! Rebik! Theo parte de trás, troca calorosamente com Leo, chega ao fundo e coloca uma bola no meio que só Rebic pode colocar na rede! Grande ação, grande gol, 3-1 Milan!

26‘Manada na cara da Ferrari em Kalulu, o francês está no chão com dor.

24‘O Milan continua perigoso com Messias. O brasileiro foi bem trabalhado na área por Diaz, mas não conseguiu cruzar com eficácia de uma posição interessante. Agora é um bom Milan depois de um começo chocante.

23‘Flash de Leo da esquerda! Corte à direita, pedra para cruzar, boa marcha por Prashan.

21′ Gol do Milan! Messias! Uma jogada sólida dos rossoneri, da esquerda para a direita e vice-versa: a bola vai para Leo, um cruzamento suave e Junior cabeceia! 2-1 Milão.

19‘Donali é trocado cara a cara com o goleiro adversário, pedindo impedimento sem um assistente.

18A temível aceleração “um-dois” de Theo se enfia na área do adversário e tenta cruzar por trás: rejeitado.

17‘Cataldi foi advertido por uma aparente exclusão de Brahim Diaz.

16‘Mais um chute de fora de Rebic, seu chute de pé esquerdo passou por cima do travessão.

14‘Rebic tenta um gol do meio-campo, a bola não está alta.

10 ‘Golo do Milan! Rafa Léo! Bom trabalho dos rossoneri em ritmo a partir de Diaz. O espanhol controla o meio-campo, pontos e finalmente Rebic saca. À esquerda as cavidades croatas para Leo, os portugueses entram na área e quadram. 1-1, empate.

6‘Donalli coloca Leo na esquerda, o português entra bem na área, mas não acerta com um cruzamento no meio. Remova a proteção Vicenza.

3‘Milão mostra à frente. Grande mudança para a direita, Messias lança Diaz: o espanhol mantém-se no meio, Leo controla, quica e vai para a esquerda. O remate português, de grande posição, acaba no canto.

1‘Golo de Vicenza. Cruzamento da esquerda, Tomori remata a intervenção e Rolfini cabeceia para o fundo das redes.

1′ Pontapé inicial, vamos começar! Primeira bola da partida para Vicenza.

– Um minuto de silêncio em memória de William Vecchi, falecido há três dias.

– Entrando em campo dos dois times: camisa vermelha e branca dos anfitriões, uniforme clássico do AC Milan.

– Toda a diretoria esteve no estádio: Paolo Maldini, Frederic Massara, Ivan Cassidis e Paolo Scaroni.

Amigos do MilanNews.it, bem-vindos ao estádio Romeo Mendi. Aqui, o Milan do técnico Pioli enfrenta o Vicenza no último amistoso de pré-temporada dos rossoneri. Teste importante considerando sua estreia contra a Udinese no sábado 13 no campeonato, o Milan tem testes como titular hoje. Giroud esteve ausente devido a fadiga muscular, embora isso não tenha levantado preocupações sobre a primeira rodada da Série A. O novo Milan está ansioso para contratar De Keteler, que deve jogar na divisão inferior no segundo tempo. Fique conosco e nosso texto ao vivo para não perder nada nesta competição amigável!

– O Milan joga hoje de luto no estádio “Mendi” de Vicenza, em memória de William Vecchi, o histórico goleiro e treinador dos goleiros rossoneri, falecido há três dias.

Formulários

Vicenza (3-5-2): presença; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarcella, Cataldi, Sonda, Pejic; Ferrari, Rolfini. PARA beneficiar de: Confente, Grandi; Pacini; Alessio, Busatto, Corradi, Djibril, Favero, Giacomelli, Jimenez, Manfredonia, Oviszach, Talarico. conexão.: Paltini.

Milan (4-2-3-1): Mignon; Calabria, Calulu, Tomori, Hernandez; Bennasser, Donalie; Messias, Dias, Lião; Reb. PARA beneficiar de: Mirante, Tatarusanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia; Adley, Grunig, Bobeka, Salemachers; De Ketelere, Lacetic. conexão.: pinos.

Juiz: Monaldi da Maserata.

assistentes: Pascali e Regatieri.